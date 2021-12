Display Social et Entrobox forment un partenariat stratégique

NEW YORK (8 décembre 2021) – Display Social, Inc., la plate-forme de commerce électronique de médias sociaux connue sous le nom de « social qui paie », et EntroBox, la première société de l’industrie du divertissement, de la boxe et du sport, ont annoncé aujourd’hui la formation d’un solide Partenariat. Display et EntroBox travailleront ensemble pour apporter des divertissements, des événements sportifs, des équipes et des marques commerciales à la plate-forme sociale et métaverse de Display. Les deux sociétés travailleront également pour organiser et distribuer les événements de boxe en direct et la programmation d’épaule d’EntroBox sur une variété de canaux uniques.

Prévu pour démarrer dans les semaines à venir, le partenariat comportera de multiples activations, notamment la création de campagnes de contenu social conçues pour amener les utilisateurs vers la plate-forme Display Social. De plus, les deux collaboreront sur des événements de boxe Pay Per View réguliers, mettant en vedette une gamme premium de combattants, à partir de janvier 2022.

« J’ai vu mon industrie changer au fil des ans et comment elle participe aux plateformes sociales et à la création de contenu », déclare Ron Johnson, PDG d’EntroBox et champion GBO Heavyweight. « Display est le premier à avoir un coup de grâce et est en passe d’être le plus performant. »

Le président d’EntroBox, James Wilent, ajoute : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec Display. Nos convictions et nos forces sont alignées de manière unique, car nous partageons la même mission de fournir une voie pour la création de contenu premium et les expériences utilisateur tout en libérant la valeur pour tous dès le premier jour. Le métavers est l’avenir de l’industrie du sport qui permettra aux participants de l’industrie – y compris les entreprises, les marques, les équipes et les athlètes – de se connecter aux fans d’une manière jamais connue auparavant. La plate-forme Display va changer et diriger l’industrie. «

« EntroBox n’est pas seulement une entreprise de boxe de premier plan, elle est aujourd’hui une force dominante dans le monde du divertissement », déclare John Acunto, co-fondateur et PDG de Display. « Le ciel est la limite du travail que nous pouvons et ferons ensemble – nous sommes prêts à gronder ! »

« Jim et Ron ont créé une plate-forme qui change l’avenir du sport et du divertissement », déclare Sean Cross, co-fondateur et président de Display. « EntroBox offre aux athlètes une voie transparente pour monétiser leurs marques à l’intérieur et à l’extérieur du ring. Cela change la donne. »

EntroBox, qui a des bureaux à Las Vegas et à New York, est une entreprise sportive qui relie le divertissement et les événements de boxe en direct via la télévision numérique et en réseau avec une qualité de production supérieure, un engagement du public et des partenariats convaincants avec un grand nombre de téléspectateurs. EntroBox a récemment signé un partenariat pluriannuel avec le conglomérat médiatique Sinclair Broadcast Group, Inc. et a intégré Logan Paul, l’un des influenceurs les plus connus au monde, à sa liste. Avec le métaverse Display et le Bally Sports Network détenu et exploité par Sinclair, le contenu de boxe en direct d’EntroBox et d’autres événements établissent un lien entre la télévision linéaire et le monde virtuel.

À propos d’EntroBox™

EntroBox est une entreprise de l’industrie du divertissement et du sport qui libère la valeur des entreprises, des artistes et des athlètes amateurs / professionnels. La conviction fondamentale d’Entrobox est d’aider toutes les parties à dépasser leur potentiel, à travers la création de contenu, les parrainages et les plateformes de monétisation. Leur approche unique et leur statut professionnel dans l’industrie du sport leur permettent de s’exécuter dans un paysage diversifié. EntroBox lance la prochaine évolution de l’ADN de la boxe, tout en offrant une voie aux autres sports pour se connecter et monétiser au monde numérique en constante évolution. EntroBox relie l’audience de la télévision en réseau au métaverse.

À propos de l’affichage

Display Social, Inc. est une plate-forme de médias de commerce social financée par le capital-risque qui fait passer l’expérience sociale en réseau au niveau supérieur avec un engagement simple : Display pense que les créateurs devraient être récompensés financièrement pour le contenu de qualité qu’ils produisent. Avec la fonctionnalité de commerce de Display, les créateurs peuvent étiqueter des articles dans leur publication, permettant aux utilisateurs d’acheter au point de découverte, tandis que le créateur est payé pour avoir inspiré cette transaction. Lorsque les annonceurs paient Display, les créateurs perçoivent 50 % sur les revenus publicitaires générés par leur contenu, et les utilisateurs à but non lucratif reçoivent un taux de paiement de 100 % sur les publicités d’assistance. Chaque jour, les membres Display gagnent de l’argent réel en fonction des revenus publicitaires et des commissions d’affiliation. Avec Display, vos publications promettent non seulement un objectif… mais aussi un profit.

Pour plus d’informations, visitez displaysocial.com ou téléchargez l’application Display Social via Apple® App Store® pour les appareils iOS et Google Play® pour les appareils Android®.