DisplayLink Manager prend désormais en charge la rotation d’affichage externe sur les Mac M1

Synaptics a publié aujourd’hui une nouvelle version bêta de DisplayLink Manager pour macOS avec la prise en charge tant attendue de la rotation d’affichage externe sur les Mac M1. Un représentant de l’entreprise a déclaré qu’une version finale est prévue d’ici la fin décembre à condition que les tests bêta soient réussis.



Les adaptateurs DisplayLink se sont avérés populaires avec les modèles M1 du MacBook Air et du MacBook Pro 13 pouces, car ils permettent de connecter plusieurs écrans externes, malgré les spécifications techniques d’Apple indiquant que les ordinateurs portables ne prennent en charge qu’un seul écran externe. DisplayLink Manager aide à configurer des écrans externes via DisplayLink.

Comme le montre la capture d’écran ci-dessus partagée sur Reddit, la nouvelle version de DisplayLink Manager permet d’utiliser des écrans externes connectés à un Mac M1 avec des adaptateurs ou des stations d’accueil DisplayLink dans les orientations paysage et portrait.

DisplayLink Manager 1.6 bêta est compatible avec toutes les versions de macOS Monterey et macOS Big Sur et peut être téléchargé gratuitement sur le site Web de Synaptics.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces prennent officiellement en charge jusqu’à deux écrans externes avec la puce M1 Pro, ou jusqu’à quatre écrans externes avec la puce M1 Max, sans utiliser d’adaptateurs DisplayLink ou d’autres solutions de contournement.

