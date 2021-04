Disponibilité limitée des camions-citernes à oxygène qui entravent l’approvisionnement

Le gouvernement travaillait également à l’embauche de pétroliers de l’extérieur du pays, a déclaré Goyal.

Le gouvernement a ordonné lundi à tous les gouvernements des États et des territoires de l’Union d’arrêter la fourniture d’oxygène à l’industrie, à l’exception des fabricants de produits pharmaceutiques, d’ampoules, de flacons et de défense, afin de maximiser la disponibilité de l’oxygène pour les patients et de répondre à la flambée de la demande.

Piyush Goyal, secrétaire supplémentaire du ministère de l’Intérieur, a déclaré lundi que le transport de l’oxygène restait un défi majeur car la production était concentrée dans les États de l’est et du centre et qu’il n’y avait pas assez de pétroliers pour le déplacer. Le gouvernement travaillait également à l’embauche de pétroliers de l’extérieur du pays, a déclaré Goyal.

La capacité de production d’oxygène est passée de 7 259 tonnes métriques (MT) à 9 103 tonnes et les ventes d’oxygène ont atteint 7 017 tonnes au 24 avril.

Parmi les mesures suggérées pour surmonter ces défis, mentionnons le déplacement des pétroliers par train à travers le pays pour réduire le temps de transport, le marquage GPS des pétroliers à oxygène pour suivre leur mouvement et le ramassage des pétroliers vides vers les installations de production par voie aérienne. Le gouvernement a également demandé aux pétroliers transportant de l’azote et de l’argon d’être convertis en pétroliers à oxygène.

Oxygen Expresses, gérées par les chemins de fer indiens, ont transporté près de 302 tonnes d’oxygène vers divers États et 154 tonnes supplémentaires d’oxygène médical liquide seront acheminées mardi pour porter la livraison cumulée à 450 tonnes. Environ 44 MT pour le Maharashtra ont atteint Mumbai. Quatre pétroliers se dirigent vers Delhi. Un Oxygen Express est en route pour Lucknow depuis Bokaro transportant 90 tonnes d’oxygène médical liquide dans cinq camions-citernes.

