disponible un nouveau service en ligne pour passer l’inspection

L’inspection technique des véhicules C’est une procédure que chaque conducteur doit réussir et cela, dans certains cas, pose plus d’un problème. Entre les prises de rendez-vous, éviter les pénalités si la vignette expire, assister aux éventuelles pannes du véhicule pour l’approuver de manière satisfaisante et être attentif à tous les documents requis au moment de l’inspection, passer l’ITV est un processus qui peut causer des maux de tête à plus d’un.

Cependant, grâce à l’avancée des technologies et à la numérisation des procédures liées à la conduite et aux véhicules, qui part de l’application DGT pour pouvoir transporter des papiers toujours sur le téléphone mobile, maintenant passer l’ITV est plus facile que jamais.

SGS-ITV a lancé un nouvel outil en ligne,Mon ITV en ligne, ce qui vous permet d’avoir Toute la documentation nécessaire pour assister au rendez-vous à la station correspondante sans qu’il soit nécessaire de la fournir au format physique. Les rapports seront stockés dans la session de chaque conducteur pour pouvoir y accéder instantanément et numériquement.

My ITV Online est une plateforme en ligne accessible depuis n’importe quel appareil électronique (ordinateur, tablette, smartphone …) avec un identifiant et un mot de passe. Dans le cas où vous choisissez d’utiliser uniquement l’application sans vous inscrire, seul le dernier rapport ITV sera accessible et il ne sera pas possible de suivre l’état du véhicule au fil du temps. Une fois l’inscription terminée, Toutes les données historiques et tous les documents liés à cette procédure peuvent être consultés.

Toutes les informations à portée de main

D’autre part, chaque utilisateur peut vérifier dans le même service l’état général de votre voiture et comparer les indicateurs les plus importants, pertinents lors de la suspension ou de l’approbation de l’ITV, avec d’autres véhicules immatriculés la même année que la voiture en question.

Cet outil numérique propose en même temps une synthèse de ces variables illustré avec des graphiques, qui vous permettent d’analyser visuellement et de manière simple, à quel point sont les indicateurs de voiture par rapport aux exigences minimales pour sa circulation selon l’ITV. De même, une fois l’inspection passée à la date prévue, le résultat du rapport correspondant sera envoyé au mobile via un SMS et il sera disponible pour votre consultation si nécessaire.

Jorge Soriano, le directeur de SGS-ITV, comparez My ITV Online à «un jeu». « Désormais, avec My ITV Online, nous offrons également à nos clients la possibilité de visualiser les principaux indicateurs de leur véhicule de manière interactive, graphique et attractive », tout en franchissant une étape supplémentaire en termes de durabilité, éliminant l’utilisation de documents papier.