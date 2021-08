Disqualification “très amère” car nous n’avons obtenu aucun avantage · .

Sebastian Vettel a accepté sa disqualification du Grand Prix de Hongrie mais a admis qu’il était “très amer” de perdre son podium.

Le pilote Aston Martin a été déchu de la deuxième place après que l’équipe n’ait pas été en mesure d’extraire l’échantillon d’un litre de carburant requis de sa voiture après la course. Bien qu’ils aient initialement insisté sur le fait qu’il y avait suffisamment de carburant dans la voiture, une analyse plus approfondie a révélé que ce n’était pas le cas, car certains avaient été perdus en raison d’une fuite.

Aston Martin a donc abandonné sa candidature pour faire appel de la disqualification de Vettel, ce qui lui a coûté sa deuxième place.

“Je suppose que les règles sont les règles”, a déclaré Vettel. « Évidemment, nous ne savions pas que nous avions un problème, pour être honnête. Lorsque nous avons vérifié, le carburant n’était pas dans la voiture et nous avons été disqualifiés, mais nous pensions qu’il était dans la voiture. Je ne sais pas pour l’avenir s’il y a une meilleure façon de gérer cela, mais je ne pense pas qu’il y aurait eu grand-chose qui aurait pu être fait.

« C’est donc très amer parce que, premièrement, je pense que nous n’avions pas d’avantage, deuxièmement, il n’y avait aucune intention ou aucun moyen d’expliquer qu’il y avait trop peu de carburant dans la voiture. Il s’est donc produit quelque chose au cours de la course, une fuite ou quelque chose comme quoi le carburant n’était tout simplement plus là.

Vettel aimerait voir les règles révisées pour éviter que des équipes ne soient disqualifiées pour des infractions similaires.

« Avec le recul, je pense qu’il est clair que les règles sont telles qu’elles sont et nous avons été disqualifiés. En regardant vers l’avenir, c’est évidemment très amer et je pense dans la circonstance que, évidemment, je comprends mieux parce que c’est moi qui en ai souffert. Tu ne souhaites pas ça [for] que quelqu’un d’autre se produise et cela devrait probablement avoir un peu plus de tolérance.

“Mais ce que vous devez exactement écrire sur papier en noir et blanc, je ne sais pas, c’est à d’autres personnes de le trouver.”

Le plus gros coup pour Vettel, ce sont les points perdus au championnat, a-t-il déclaré. « J’étais sur le podium. Il est effacé des livres, mais il ne s’efface pas de votre mémoire. Et je pense que l’équipe ressent la même chose.

“Ce qui nous fait le plus mal, comme je l’ai dit, ce sont les points que nous ne sommes tout simplement pas en mesure de conserver et de compter à la fin de l’année.”

