Disques SSD externes de 2 To al mejor precio, ¡desde solo 189€!

Aunque los ordenadores de hoy en día cada vez cuentan con más capacidad de almacenamiento y son muchos los que disponen también de algún servicio de almacenamiento en la nube, los discothèques SSD externes siguen siendo los dispositivos ideales para todos aquellos que quieren contar siempre con sus archivos oa mano o aquellos que quieren tener a salvo cierta información. Si c’est pensando comprar un disco SSD externo, ahora tienes estos modelos en oferta a muy buen precio.

A continuación, hemos hecho una selección de discos SDD portátiles con 2 To de capacité que podemos encontrar en estos momentsos de oferta. Es important saber, que algunas ofertas podrían desaparecer muy pronto, puesto que son con motivation del Cyber ​​Monday, por lo tanto, si estás interesado, es important fijarse en la duración de la misma si no quieres perderla.

Disques SSD externes avec descuentazo

WD My Passport SSD 2 To

Este modelo de Western Digital es un disco SSD portátil o externo con 2 To de capacidad que ofrece a speed of the lectura of hasta 1050 MBps and escritura of hasta 1000 MBps. Un modelo con cifrado hardware AES de 256 bits habilitado mediante contraseña para llevar todos nuestros archivos a salvo y que cuenta con una carcasa de gran durabilidad que lo hace resitente a golpes y caídas de hasta 2 metros. Su precio oficial es de 255,99 euros, pero podemos comprarlo ahora por 209,99€.

SSD portable SanDisk 2 To

Este es uno de los modelos más populares cuando hablamos de discos SSD portátiles. Se trata de un modelo de reducidas dimensions y que ofrece una gran resistencia, ya que es capaz de soportar cualquier golpe o caída de hasta 2 metros de altura. Un modèle también avec une grande capacité d’almacenamiento, 2 To, et que ofrece grandes vitesses de lectura y escritura de datos, hasta 520 MBps. Su precio oficial es de 339,83 euros, aunque ahora lo podemos comprar por 189,99€ gracias al descuento del 44% aplicado por Amazon.

Port SSD Crucial 2 To

Crucial es otro de los fabricants de referencia cuando hablamos de disco SSD tanto externo como interno. En esta ocasión, se trata de un modelo portátil con 2 To de capacidad y a velocidad de lectura de hasta 1050 MBps. Un modèle qui offre une compatibilité avec Windows, macOS, iPad, Chromebook, Android, Linux, PS4 et Xbox et qui dispose d’une carcasse unibody en aluminium anodizado a prueba de golpes y caídas. Su precio original es de 239,79 euros, pero ahora lo podemos conseguir por solo 190,99€.

SSD Samsung T5 2 To

Este modelo de Samsung es un SSD portátil con un diseño muy compacto, duradero y una protection de cifrado con contraseña. Un disque SSD de 2 To de capacité, avec des vitesses de lecture et une vitesse de 540 Mbit/s et une facilité de connexion avec un dispositif gracias a los adaptadores incluidos. Un modelo cuyo precio original es de 242,49 euros y que ahora está rebajado un 18% en Amazon, lo que nos permite comprarlo a un precio final en oferta de 199 euros.

WD My Passport 2 To

Este es otro disco SSD externe o portátil que encontramos ahora de oferta. Un modèle avec 2 To de capacité avec une vitesse de lecture et une vitesse de lecture de 540 Mbps et avec une capacité de résistance à los golpes y duradero. Une discothèque avec du matériel AES 256 bits intégré et compatible avec un PC Windows, un Mac et d’autres appareils. Dispone de software incluido para realizar copias of seguridad de todo lo que guardamos in él, y un precio oficial de 466,08 euros. Ahora bien, en estos momentos cuenta con descuento y podemos comprarlo por 408,84 euros.