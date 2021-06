Disséquer le cerveau de Trump à ce stade est une perte de temps ⋆ 10z viral

Parce que son acuité mentale n’a pas d’importance ; n’a jamais vraiment…

Peu importe si Trump pense qu’il sera « réinstallé » en tant que président ou non. Peu importe que Trump ait fermé son blog par manque d’intérêt. Ou à quoi ressemble son pantalon. Tous les efforts déployés au cours de plusieurs cycles d’actualités récemment pour essayer de séparer de l’extérieur les divers caprices et motivations de l’ancien président ne sont qu’une perte de temps. Oubliez sa santé mentale : ce n’est probablement pas bon pour votre santé.

Ce qui compte, c’est que le 6 janvier, juste avant l’insurrection au Capitole, Trump a incité la foule en leur disant :

« Nous nous battons comme un diable. Et si vous ne vous battez pas comme un diable, vous n’aurez plus de pays. »

Mais devinez quoi ? Nous avons encore un pays.

Alors bon sang, Trump va faire ce qu’il peut pour que son vœu se réalise. Encore. C’est ce qui compte.

Et cela ne dépend pas de l’état de son cerveau. Car comme le 6 janvier, ce qu’il dit à ses followers c’est « tu vas le faire pour moi, quel que soit mon statut, ou la forme dans laquelle je suis ».

J’ai toujours soutenu que les affirmations, déclarations et mensonges de Trump devaient être compris comme des souhaits. Comme ça, le virus s’en irait ; disparaître. Bientôt, comme par magie, instantanément, sans avoir besoin de masques. Comme ça, il a gagné les élections parce que comment pourrait-il perdre ? Comment, si les « vrais Américains » qu’il a vus à tous les rassemblements ont tous voté pour lui ?

Et cela reste vrai.

Trump n’essaie même plus de présenter de faux faits. Trump a déclaré samedi lors d’un rassemblement républicain local en Caroline du Nord qu’il n’avait pas besoin de présenter de preuves d’un film électoral car c’est :

“Trop volumineux pour même le mentionner.”

Mais ce genre de désinvolture est aussi la façon dont le désordre complet d’un examen électoral ultra-partisan en cours en Arizona en ce moment devient lui-même la preuve que quelque chose n’allait pas avec l’élection. Parce que si les élections n’étaient pas brisées, la tentative délabrée de les réviser ne serait pas un tel désastre. Aucune preuve nécessaire.

La Force spatiale était “si désespérément nécessaire”, a également déclaré Trump à cette assemblée de fidèles républicains samedi. Mais pourquoi cela a-t-il été élevé au rang de branche distincte de l’armée et pas le Cyber ​​Command ? C’est une question que j’ai posée en 2019, dans une histoire qui suggérait que bien que Space Force n’était pas exactement une mauvaise idée, la cybercriminalité semblerait être plus un domaine d’intervention urgent, bien qu’évidemment moins visible et avec moins de possibilités de s’épanouir. Donc moins de levier pour lui auprès de ses followers. Il en va de même pour sa décision de fermer l’équipe de réponse à la pandémie de la Maison Blanche. Parce que s’ils faisaient leur travail comme prévu, leur travail serait invisible. Et ce n’est pas bon pour quelqu’un qui règne en désignant les monuments qu’il s’est construit comme des appels à se rallier autour de lui.

Et il est important qu’encore plus de républicains traditionnels (qui sont de plus en plus remplacés par des républicains moins traditionnels) soient d’accord avec lui pour qu’il fasse tout ce qu’il peut pour faire ce qu’il fait le mieux : démolir les choses. Et autorisez la haine et l’expression de cette haine, peut-être même violemment. Pour rendre le comté de plus en plus fracturé. Pour ce faire – maintenant que nous commençons à nouveau à entrer dans les pièces – nous considérons tout le monde avec suspicion : il y a autant de chances qu’ils se révèlent être un ennemi acharné pré-juré, qu’un ami.

Que le retour de Trump, électoral ou non, soit ou non une menace réelle, ou purement imaginaire, ou simplement une arnaque à la collecte de fonds.

Comme le dit Adam Serwer dans un article astucieux de The Atlantic :

« Les républicains ne bloquent pas une commission bipartite du 6 janvier parce qu’ils craignent Trump, ou parce qu’ils veulent ” passer à autre chose ” à partir de 2020. Ils bloquent une commission du 6 janvier parce qu’ils sont d’accord avec l’affirmation idéologique sous-jacente des émeutiers, à savoir que les démocrates les victoires électorales ne devraient pas être reconnues. Parce qu’ils considèrent ces victoires comme intrinsèquement illégitimes – le résultat d’une fraude, d’une manipulation ou des votes de personnes qui ne sont pas vraiment américaines – ils pensent que la loi devrait être modifiée pour garantir que les élections reflètent plus fidèlement la volonté des vrais Américains, qui, en définition vote républicain.

Bien sûr, des centaines d’insurgés du 6 janvier ont été arrêtés et sont poursuivis. Bien sûr, ils n’ont pas renversé le résultat de l’élection présidentielle. Mais ils ont couru avec les pensées anti-démocrates de Trump ce jour-là et les ont approuvées. Et par cette mesure, bien que son souhait ne le maintienne pas en fonction, les conséquences ont été un succès retentissant.

Celui qui a maintenant été pleinement adopté par son parti et sera de plus en plus difficile à repousser. Qu’en est-il de son propre parti embrassant l’idée de rendre le vote moins facile et plus un test, et suffisamment de personnes dans le parti adverse insistant sur le fait que le Congrès continue de respecter les règles existantes à chaque tournant, alors que Trump et son héritage consistent à ignorer les règles : en supposant que ses partisans accepteront ou préféreront les démonstrations de force brute plutôt que d’essayer de maintenir un terrain de jeu à moitié égal. Ou que les Américains ne se soucient tout simplement pas de savoir si nous vivons dans une démocratie ou un État autoritaire, parce qu’ils ne voient pas non plus comment – ​​comment tout type de système politique – aura un impact sur leur vie quotidienne.

Et alors que les complices sont déjà engagés sur leur voie anti-démocrate, le groupe « Je ne suis pas vraiment trop dans la politique » fait également partie du souhait de Trump. Parce que les complices vont déjà voter pour Trump ou celui qu’il soutient de toute façon. Les nouvelles lois adoptées pour restreindre le vote visent autant l’électeur incohérent qu’elles visent à supprimer les électeurs minoritaires qui ont tendance à voter démocrate.

Comme mon jeune ami au Texas dont j’ai déjà parlé. Qui n’a pas voté à la dernière élection présidentielle (malgré tous mes efforts !) parce que c’était trop compliqué pour elle, parce que le Texas avait déjà rendu très difficile le vote. Ils n’avaient déjà pas de vote par correspondance sans excuse, et ils sont allés au tribunal au milieu d’une pandémie pour s’assurer que les gens ne pouvaient pas utiliser la peur de contacter COVID-19 comme excuse valable pour demander un vote par correspondance. Et a gagné. Et ils utilisent toujours l’exhortation de Trump du 6 janvier comme tremplin pour rendre les choses beaucoup plus difficiles et bien pires.

Mais ils ont raison de penser si c’est leur objectif : mon amie aurait certainement voté si elle avait pu voter par correspondance au Texas. Et elle aurait certainement voté pour Joe Biden. Je sais déjà que je vais recevoir des commentaires disant qu’elle vient de prouver qu’elle n’est pas une citoyenne modèle en ne présentant pas sa personne le jour du scrutin. Et peut-être qu’il y a du vrai là-dedans. Mais cela signifie-t-il que son vote devrait compter moins si elle choisit de voter à l’avenir ? Ou les obstacles à son vote devraient-ils être encore plus élevés ?

Zut, elle aurait voté si sa diseuse de bonne aventure lui avait dit qu’elle rencontrerait son futur mari faisant la queue pour voter. C’est peut-être une opportunité pour les démocrates. Diseurs de bonne aventure.

Car quels que soient les défauts de mon ami en tant que membre de la société civile, et quels que soient les caprices de l’esprit de Trump, et quelles que soient ses capacités mentales, les républicains utilisent actuellement activement ses paroles du 6 janvier pour s’assurer qu’ils ne laissent rien au hasard.

À un point tel qu’ils n’utilisent aucune preuve comme preuve de preuve, si cela a du sens. Ce qui n’est pas le cas. C’est tout l’intérêt. Comme pour tant d’autres choses, Trump a fait en sorte de sortir et de le faire à nu et en toute impunité. Ainsi, rien ne devient quelque chose de « trop volumineux pour être mentionné ». Et aucun acte n’est alors trop fort parce qu’il ne se mesure à rien. C’est juste ce que vous voulez qu’il soit, et justifie tout ce que vous voulez faire, si vous avez le pouvoir de le faire.

Donc, même si Trump lui-même vit dans de moins en moins de réalité, la réalité a de moins en moins de sens. La méchanceté, quant à elle, devient de plus en plus signifiante.

La rationalité inhérente aux Américains est-elle encore intacte ? Était-ce jamais? Ou était-ce juste une apparence ?

Et finalement, c’est tout ce qui compte. Et d’une manière ou d’une autre, nous le découvrirons… Eric J Scholl

