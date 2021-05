Distinction sociale et limites d’occupation complètement inutiles ⋆ .

de Humans Are Free:

Les restrictions du gouvernement sur le coronavirus de Wuhan (Covid-19) ont-elles vraiment freiné le nombre d’hospitalisations et de décès comme on le prétend largement? Selon les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, la réponse est un non catégorique.

De nouvelles recherches montrent que les restrictions de capacité et les directives de distance de six pieds n’ont rien fait pour ralentir la propagation du virus chinois au cours de l’année écoulée. La seule chose que tout cela a fait a été de détruire l’économie ainsi que la vie de nombreux innocents.

«Nous soutenons qu’il n’y a vraiment pas beaucoup d’avantages à la règle des six pieds», a déclaré Martin Z. Bazant, et professeur au MIT.

En ce qui concerne le port d’un masque, Bazant a pris le vent hors des voiles de Fauci en révélant que tout ce qu’un couvre-visage fait est de changer la direction de la respiration potentiellement contaminée de la bouche d’une personne.

“Cela n’a vraiment aucune base physique parce que l’air qu’une personne respire en portant un masque a tendance à monter et à descendre ailleurs dans la pièce, donc vous êtes plus exposé à l’arrière-plan moyen que vous ne l’êtes à une personne éloignée”, at-il admis.

En d’autres termes, le port d’un masque ne fait que modifier les vecteurs de transmission possible. Cela ne fait rien pour empêcher la transmission, et ne se tient pas non plus à six pieds des autres êtres humains comme s’ils étaient la peste ambulante.

«Ce que notre analyse continue de montrer, c’est que de nombreux espaces qui ont été fermés n’ont en fait pas besoin de l’être», a ajouté Bazant.

«Souvent, l’espace est suffisamment grand, la ventilation est suffisamment bonne, le temps que les gens passent ensemble est tel que ces espaces peuvent être exploités en toute sécurité même à pleine capacité et le soutien scientifique pour une capacité réduite dans ces espaces n’est vraiment pas très bon . »

Vaccins Covid-19 liés à une maladie neurodégénérative

Une chose que Bazant et ses collègues n’ont pas abordée est le fait que les masques tuent des gens. Ils provoquent ce que l’on appelle le «masque buccal», entre autres complications.

Les verrouillages sont peut-être tout aussi dommageables en termes de ce qu’ils font pour la santé mentale des gens.

Même s’ils ont travaillé pour arrêter la propagation, ce qu’ils ne font pas, cela en vaut-il vraiment la peine si tout le monde doit être contraint à l’isolement?

Beaucoup échouent ou refusent de reconnaître les dommages mentaux et sociaux que ces directives causent.

Beaucoup diront que le préjudice causé en essayant d’arrêter le virus chinois de cette manière est pire que la menace du virus lui-même.

Ensuite, il y a les «vaccins», qui, selon une étude récente, sont liés aux maladies neurodégénératives.

Les destinataires de l’injection d’ARNm de Pfizer pourraient finir par développer la maladie d’Alzheimer ou une autre saveur de démence dans les années à venir.

La même étude a déterminé que les injections d’ARN messager ont le potentiel d’induire des maladies à base de prions qui pourraient entraîner des lésions cérébrales permanentes.

Encore une fois, nous demandons: vaut-il vraiment la peine d’essayer de prévenir une maladie qui ne cause aucun symptôme chez la grande majorité des personnes dont le test est «positif»?

«Les masques et la distanciation sociale fonctionnent», a écrit sarcastiquement un commentateur du National File, en plaisantant en disant qu’ils travaillent à renforcer le culte de Covidian aux yeux de ses membres.

«C’est ce que fait une secte: elle vous coupe de vos amis et de votre famille, puis vous enlève votre richesse, puis vous met dans un processus d’initiative. Ensuite, quand la chose commence à se désagréger, elle vous donne le Kool-Aid.

Un autre a réitéré cela avec plus de faits, soulignant que chaque fois qu’une personne touche son masque, cela cesse immédiatement de fonctionner et ajoute à la «propagation» en augmentant la contamination.

En savoir plus @ HumansAreFree.com