Distribution de «The Originals»: où sont-ils maintenant?

Toujours et pour toujours! Même si Joseph Morgan, Daniel Gillies, Claire Holt et plus d’acteurs de Les originaux sont passés du drame CW, le sentiment de famille créé dans la série perdure – à la fois dans la vie de ses stars et sous la forme d’une autre série.

Les originaux créé en octobre 2013 en tant que premier spin-off de l’émission très populaire The Vampire Diaries. Après avoir présenté la famille Mikaelson sur le Nina Dobrev-led série, les fans ont suivi Klaus (Morgan), Elijah (Gillies) et leurs amis et ennemis à la Nouvelle-Orléans pour plus de manigances surnaturelles.

Tandis que Les originaux a connu sa juste part de va-et-vient de la distribution au fil des ans, une grande partie du groupe de base est restée jusqu’à la finale de la série d’août 2018. L’émission a également présenté la fille de Klaus, Hope (jouée par plusieurs actrices, aboutissant à un portrait de la saison finale par Danielle Rose Russell), qui a décroché son propre spin-off intitulé Legs, qui a été créée en octobre 2018.

Morgan a plaisanté en mai 2018 en disant qu’il avait pris «autant que [he] pourrait s’intégrer [his] bag »quand il a terminé le tournage de la cinquième et dernière saison de Les originaux. «Ouais, les poules. Autant de henleys que je pourrais porter, »dit-il en exclusivité Nous hebdomadaire à l’époque. «Et puis en fait, nous avons fait un jour à la Nouvelle-Orléans à la toute fin et nous avons fait quelques scènes et à la fin, c’était terminé. Nous avons fait de petits discours et des câlins à propos de choses. C’était assez émouvant, puis tout le monde a fait ses valises et est parti.

L’acteur a ensuite pris conscience de ses sentiments contradictoires à la fin du spectacle. «Je me souviens que je me tenais là, sentant que tout le monde était parti», se souvient-il. «Je suis juste en quelque sorte à la Nouvelle-Orléans sans emploi et seul. J’avais des amis et ma femme était aussi avec moi, Dieu merci. Et certains acteurs étaient avec moi aussi, mais vous vous sentez comme wow. Voilà, c’est fait. C’est une joie et une tristesse à la fois, c’est la seule façon dont je peux le décrire. C’est une pléthore de sentiments. … Et puis tu fais tes valises et j’ai en quelque sorte jeté un dernier coup d’œil à ma loge dans laquelle je suis depuis cinq ans et tu te dis: ‘Y a-t-il autre chose que je peux voler? Non, j’ai tout. Et puis vous partez. J’ai enlevé l’étiquette de nom de la porte. Cela vaut probablement quelque chose.

Morgan a décrit la fin de la série comme « un peu écrasante » et « tellement bizarre parce que nous sommes avec beaucoup de ces gens depuis cinq ans. »

