Distribution, détails du tournage et tout ce que nous savons jusqu’à présent .

Nous attendons ce film depuis très, très, très longtemps, mais la sortie de Marvel Cinematic Universe Lame le film est enfin sur la bonne voie. Marvel a embauché Veilleurs écrivain Stacy Osei-Kuffour pour écrire le script du film de redémarrage qui amènera enfin l’emblématique chasseur de vampires dans le giron du MCU. Quant au réalisateur, Marvel a apporté Bassam Tariq à bord pour diriger le projet. Tariq est peut-être mieux connu pour son travail sur Moghol Mowgli.

Le nouveau film Blade était annoncé pour la première fois en juillet 2019 lors du San Diego Comic-Con. Président de Marvel Studios Kevin Feige a annoncé le film et a confirmé qu’il mettrait en vedette un lauréat de plusieurs Oscars Mahershala Ali dans le rôle principal.

La trilogie originale de Blade avec Wesley Snipes était massivement populaire (même si ce n’était pas toujours un succès auprès des critiques). Les films ont aidé à faire connaître le héros vampire de Marvel et à augmenter sa popularité, à une époque où le MCU ne ressemblait même pas à une lointaine possibilité. Il a également engendré une série télévisée de courte durée.

Tous les yeux seront rivés sur le nouveau redémarrage lorsqu’il sortira et croisons les doigts, il semble que cela en vaudra la peine. Le film n’en est qu’à ses débuts et on en sait peu sur le projet, mais nous avons quelques détails clés à partager sur le prochain film MCU. Nous avons donc rassemblé tout ce que nous savons sur le nouveau film Blade jusqu’à présent, de l’intrigue et des détails du casting aux mises à jour sur les dates de tournage et de sortie.

Quel est le titre du film New Blade ?

Il y a eu des rumeurs en ligne selon lesquelles le film s’appellerait Blade, le tueur de vampires. Mais ce n’est pas quelque chose qui a été annoncé et vu à quel point cela ressemble à Buffy, il semble vraiment peu probable que ce soit dans cette direction que Marvel veuille aller. Pour le moment, il semble que le film s’appellera simplement Blade comme le film de 1998 de Wesley Snipes.

Qui est dans le casting du nouveau film Blade ?

Mahershala Ali est le seul acteur actuellement confirmé comme faisant partie de la distribution du nouveau film Blade. Pour le moment, Marvel n’a même pas de script finalisé prêt pour le film, il est donc peu probable qu’il y ait de nouvelles nouvelles sur le casting pendant un certain temps. Cependant, gardez un œil sur cette section car nous la mettrons à jour avec les dernières nouvelles du casting dès qu’elle sera annoncée.

Qui sont les personnages confirmés du film New Blade ?

Encore une fois, compte tenu du début du processus, le seul personnage réellement confirmé pour le film est Ali’s Blade lui-même. Mais étant donné que le nouveau film devra intégrer le personnage dans le MCU, il est possible que d’autres héros et méchants de l’univers partagé se présentent.

Les choix évidents seraient Benedict Cumberbatch‘s Doctor Strange ou Elizabeth Olsenest la sorcière écarlate. Strange et Blade ont tous deux fait partie de la super-équipe Midnight Sons de Marvel, qui a réuni les plus grands héros surnaturels de l’univers de la bande dessinée. Pourrions-nous avoir une réunion MCU Midnight Sons? Peut-être, qui sait?

En parlant de camées d’autres héros, vous savez ce qui serait génial ? Si Deadpool (Ryan Reynolds) devaient apparaître dans le nouveau film Blade. Reynolds était dans le troisième film Blade, Blade Trinity, où il a joué Hannibal King. Et vous savez juste que cela serait utilisé comme punchline si Wade rencontrait Blade.

Vœu pieux mis à part, nous allons vraiment devoir attendre et voir quels personnages sont annoncés pour le film. Après tout, Blade a eu une liste de blanchisserie d’alliés, d’ennemis, d’alliés devenus ennemis et d’ennemis devenus des alliés réticents dans les bandes dessinées. De Deacon Frost (le vampire qui a indirectement créé Blade) au légendaire Dracula (l’ennemi juré de Blade), littéralement n’importe qui pouvait se présenter. Alors restez à l’écoute pour les mises à jour!

Quand le film New Blade tourne-t-il?

Le tournage du nouveau film Blade devrait actuellement commencer en juillet 2022. Le tournage devrait avoir lieu aux studios Trilith à Atlanta, en Géorgie. Cependant, rien de tout cela n’est gravé dans le marbre.

Par exemple, il a été initialement annoncé que le film commencerait la production à la fin de 2021. Mais selon THR, la date a été repoussée après l’embauche de Stacy Osei-Kuffour afin que le studio puisse passer du temps à travailler avec elle sur le scénario. Mais cela dit, à moins que quelque chose de vraiment majeur ne fasse bouger le bateau, il semble que le film se poursuivra selon son calendrier actuel.

Comment le nouveau film Blade s’intègre-t-il dans la chronologie du MCU ?

Après l’annonce du nouveau film Blade lors du SDCC 2019, Kevin Feige a confirmé à Steve Weintraub de Collider que le prochain film de vampire ferait partie de la phase 5, pas la phase 4. Cela signifie donc que le film aura probablement lieu après les événements bouleversants de Docteur étrange 2 et les autres changements majeurs qui se produiront forcément dans des films comme Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie et Les quatre Fantastiques. C’est à moins qu’ils ne décident de mettre Blade dans le passé. Après tout, c’est l’approche que Marvel a adoptée avec Veuve noire et Capitaine Marvel.

Compte tenu du début du processus de production, il est toujours possible que le film finisse par sortir dans le cadre de la phase 4. Si tel est le cas, ce serait toujours après Doctor Strange 2 mais c’est à peu près tout ce que nous pouvons dire avec certitude. À l’heure actuelle, il n’y a eu aucune confirmation à ce sujet, mais nous aurons probablement des informations officielles sur le cadre et la chronologie du nouveau Blade à mesure que le film se rapprochera de la production.

Le film New Blade est-il classé R ou PG-13 ?

Kevin Feige a fait sensation en février 2021 lors du panel Marvel Studios à la Television Critics Association lorsqu’il a déclaré qu’en dehors de Deadpool 3, Marvel pourrait s’en tenir à une cote PG-13 pour les futurs films. Ses mots exacts étaient :

«Je pense que nous ciblons tout ce que nous faisons pour les enfants et les adultes, donc je pense que votre question est plus adulte ou R-rated. À part Deadpool, qui s’est déjà imposé comme un certain genre et une certaine cote, avec lequel nous avons déjà dit que nous ne jouerions pas avec quand nous avons commencé à travailler sur Deadpool – ce que nous avons – à part ça, nous n’avons pas rencontré d’histoire ou un scénario ou le parcours d’un personnage qu’un PG-13, ou le ton ou les notes que nous avons utilisées jusqu’à présent nous ont empêchés. Nous n’avons pas été retenus. Si jamais nous le sommes, alors certainement il peut y avoir une discussion qui peut avoir lieu maintenant qu’il y a d’autres points de vente comme Star. Mais cela n’a tout simplement pas été le cas. Nous avons raconté toutes les histoires que nous voulions avec la tonalité et la note que nous avons maintenant.

Cela signifie-t-il maintenant que la nouvelle Blade n’aura pas de cote R ? Pas nécessairement. La trilogie Wesley Snipes Blade a été notée R et à juste titre, donc beaucoup de fans seraient déçus si le redémarrage ne correspondait pas au niveau de sang et de violence de ces films. Mais même si le nouveau film devait être PG-13, cela pourrait toujours être un film intéressant, mais pas un film qui mise beaucoup sur le gore. Pour le moment, nous devrons simplement attendre et voir quelle sera la note réelle du film.

Quelle est l’intrigue du film New Blade?

Comme nous l’avons déjà dit, le script du nouveau film Blade n’a pas encore été finalisé, il n’y a donc pas eu de nouvelles sur l’intrigue. Avec un peu de chance, nous aurons probablement un synopsis ou des détails sur l’histoire du film à mesure que nous nous rapprochons du début du tournage. Bien sûr, nous connaissons l’histoire d’origine de la bande dessinée du personnage, qui pourrait être la base du prochain film.

La mère de Blade a été attaquée par un vampire alors qu’elle était enceinte de lui. Après avoir accouché, la femme est décédée mais a donné naissance à un bébé mi-humain mi-vampire unique qui s’appelait Eric Brooks. Une fois qu’il a grandi, Eric a pris le nom de “Blade” et a commencé à utiliser ses capacités en tant que Daywalker pour traquer d’autres vampires.

Étant donné que cela fait plus de vingt ans que le premier film de Blade est sorti, le nouveau film pourrait résumer cette histoire d’origine afin que les nouveaux fans puissent rester au courant. Mais il est tout aussi possible que le MCU saute les origines et entre directement dans le vif de l’histoire. Une autre option serait d’introduire Blade dans un film précédent, puis d’utiliser son film solo comme moyen d’explorer davantage le personnage. Cette approche a fonctionné avec Tom Holland‘s Spider-Man et il n’y a aucune raison de penser que cela ne fonctionnerait pas pour Blade.

Dans tous les cas, le redémarrage ne sera pas trop soucieux de s’en tenir au canon de la bande dessinée. Du moins, c’est ce que le réalisateur Bassam Tariq a dit jusque là. S’exprimant dans une interview avec Gizmodo, Tariq avait ceci à dire sur le sujet :

«Ce qui est génial, c’est que ce n’est pas aussi encadré que je pense que les gens l’imaginent, ce que je pensais que c’était. Mais c’est assez excitant, et je pense que la réalité est qu’il n’y a pas de canon Blade. Dans certaines bandes dessinées, son nom est Fred H. Blade, vous savez, au lieu d’Eric Brooks. Malheureusement, les runs n’ont jamais duré aussi longtemps, et il y a eu des vagues intéressantes et excitantes. Mais je peux dire [the new movie is] caractère d’abord.

Quelle est la date de sortie du nouveau film Blade?

Bien que la date de sortie du nouveau film Blade n’ait pas encore été annoncée, nous pouvons faire une supposition éclairée. Marvel a actuellement deux dates de sortie non attribuées pour 2023: le 28 juillet 2023 et le 3 novembre 2023. Si Blade commence le tournage en juillet 2022, il devrait facilement pouvoir faire l’une ou l’autre date. Marvel a également le nouveau film Fantastic Four à venir, donc la vraie question est de savoir lequel sortira en premier.

Si Marvel veut mettre fin à la phase 4 avec Fantastic Four et ensuite sortir Blade, le scénario le plus probable serait que Blade sorte en novembre, juste après Halloween 2023. spéculation. Les fans devront attendre que Marvel confirme officiellement la date de sortie.

Le studio a planifié ce redémarrage depuis le début de 2013, alors qu’est-ce qu’il y a de plus long, non? Et chaque fois qu’il arrive enfin au cinéma, il semble que le nouveau Blade sera un sacré film.

