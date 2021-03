Distribution «divergente»: où sont-ils maintenant?

Cela fait cinq ans depuis la finale Divergent film a frappé le grand écran. À partir de ce moment, de nombreuses stars de la franchise ont continué – ou ont continué – à avoir des carrières d’acteur très réussies.

Basé sur Veronica Rothsérie de livres du même nom, le Divergent la série de films a engendré trois tranches: Divergent (2014), La série divergente: insurgé (2015) et La série divergente: Allegiant (2016). Comme son matériel source, les films suivent Tris Prior (Shailene Woodley) après avoir appris qu’elle est «divergente» en entrant dans l’âge adulte et qu’elle ne rentrera pas dans une seule des cinq factions de la société dystopique. Alors qu’elle s’efforce de dissimuler son état après avoir rejoint la faction Dauntless, elle apprend l’existence d’un plan en marche qui éliminerait tous les divergents.

Theo James (Tobias «Four» Eaton), Miles Teller (Peter Hayes), Ansel Elgort (Caleb Prior), Zoë Kravitz (Christina) et Kate Winslet (Jeanine Matthews) fait partie du casting de stars de la franchise.

Jennifer Lawrence, qui jouait auparavant le rôle de Katniss Everdeen dans le Jeux de la faim films, a joué un grand rôle en aidant à convaincre Woodley d’apparaître dans le Divergent la franchise. Le La vie secrète de l’adolescent américain alun a déclaré qu’elle avait reçu plusieurs courriels écrits par le co-président de Lionsgate de l’époque Erik Feig au nom de Lawrence qui l’a encouragée à monter à bord.

« ‘Tu dois le faire. Vous ne le regretterez pas une seconde. Oui, il y a des choses difficiles, mais il y a tellement de belles choses qui viendront d’une opportunité comme celle-ci. »» Woodley a rappelé les messages du lauréat d’un Oscar à Le journaliste hollywoodien en 2014.

De la même manière que le Harry Potter, crépuscule et Jeux de la faim franchises, les Divergent série de films destinée à diviser son dernier livre en deux films. Après que le troisième versement ait été inférieur aux attentes au box-office mondial, il a été rapporté La série divergente: Ascendant allait potentiellement être transformé en un téléfilm avec une possible série télévisée dérivée.

«La dernière fois, j’ai entendu dire qu’ils essayaient d’en faire une émission de télévision. Je ne me suis pas inscrit pour participer à une émission de télévision », a déclaré Woodley à Screen Rant en 2016.« Par respect pour le studio et toutes les personnes impliquées, ils ont peut-être changé d’avis et font peut-être quelque chose de différent, mais je ne le suis pas. nécessairement intéressé à faire une émission de télévision.

Le nominé aux Golden Globe le dira plus tard sans détour Vanity Fair en février 2017, « Non, je ne serai pas dans l’émission de télévision. » James et Teller ont également fait écho à des sentiments similaires avant que le projet ne soit complètement annulé.

