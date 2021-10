Distribution responsable : le prochain grand moteur de croissance

Selon un rapport d’IBM, 70 % des consommateurs sont prêts à payer jusqu’à 35 % pour des marques durables et responsables.

Par Gaurav Manchanda

La pandémie de Covid-19 a eu un impact économique sans précédent sur le commerce de détail. Le secteur de la distribution alimentaire, en particulier, a connu de profonds changements. Les consommateurs ont commencé à faire leurs achats auprès de détaillants ayant une présence hyper-locale, et ce qu’ils ont choisi dans les rayons est devenu beaucoup plus axé sur les objectifs. La transformation peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment une plus grande concentration sur la nutrition et la santé, une affinité croissante envers les marques soucieuses du bien commun, ainsi qu’un sens de la communauté envers toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur.

Les détaillants qui ont été en mesure de répondre à ces nouvelles préférences des consommateurs ont constaté une nette augmentation sur tous les fronts : ventes, achats de grande valeur et clients fidèles. Et il est fort probable, étant donné qu’il s’agit de décisions d’achat conscientes, que cette évolution des préférences des consommateurs ne s’arrêtera pas une fois la pandémie refluée ; il est là pour rester et grandir.

En fait, un rapport d’Accenture sur « Comment COVID-19 change-t-il le consommateur de détail ? » a constaté qu’un énorme 89 % des consommateurs qui font des achats plus respectueux de l’environnement, durables ou éthiques, sont susceptibles de continuer à le faire après la crise mondiale.

Changement stratégique

Ce changement de comportement des consommateurs signale la nécessité d’un changement stratégique dans la façon dont les détaillants abordent l’ensemble de leur chaîne de valeur. Et il n’y a pas que les grands acteurs – même les détaillants de taille moyenne et petite doivent également reconnaître que la vente au détail responsable – une approche commerciale qui donne la priorité à la responsabilité envers les personnes et la planète – sera la clé pour débloquer et maintenir une croissance commerciale holistique.

Bien que le concept d’une alimentation saine – ou se concentrer sur les grains entiers, les fruits et les légumes tout en minimisant la consommation d’aliments hautement transformés et d’aliments chargés de produits chimiques et de conservateurs – ne soit pas nouveau, il était initialement largement limité à certaines communautés de consommateurs. En fait, certains détaillants considéraient la tendance comme une mode et tentaient de prendre le train en marche en changeant le marketing des produits et les étiquettes alors qu’ils luttaient pour transformer leur chaîne d’approvisionnement et le produit final.

Cependant, aujourd’hui, cet accent mis sur la priorité accordée aux aliments propres et sans produits chimiques semble être là pour rester. Selon la société d’études de marché IMARC, le marché indien des aliments biologiques a atteint une valeur de 815 millions de dollars en 2020 et devrait croître à un TCAC de 24% de 2021 à 2026. Les consommateurs sont plus conscients des réalités du terrain, en grande partie en raison de l’échange ouvert. d’information sur les médias sociaux et numériques. Indépendamment des fourchettes de prix, ils attendent des marques et des détaillants qu’ils soient francs et authentiques non seulement avec des faits sur leurs produits, mais aussi sur l’impact des produits sur la santé des personnes, les moyens de subsistance et les ressources de la planète.

Immense opportunité

Il est indéniable que reconstruire l’ensemble de l’écosystème autour d’un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG) responsable avec un marketing transparent et un mode de vie sain comme piliers clés n’est pas la tâche la plus simple. Cependant, contrairement aux perceptions populaires, l’effort n’oblige pas les détaillants à renverser la pyramide traditionnelle qui met l’accent sur les profits. Il appelle essentiellement à une vision globale qui inclut également les gens et la planète.

La bonne nouvelle est que les consommateurs et les investisseurs sont prêts à payer ce qu’il faut pour créer une telle entreprise. Selon un rapport d’IBM, 70 % des consommateurs sont prêts à payer jusqu’à 35 % pour des marques durables et responsables. Les produits propres sont la priorité absolue qui stimule la demande pour une telle vente au détail responsable parmi les consommateurs indiens. Les investisseurs donnent également la priorité au financement des détaillants responsables car, à long terme, ils se rendent compte que cela améliore les affaires.

Afin d’exploiter cette opportunité commerciale potentiellement énorme, les détaillants devront agir rapidement sur plusieurs fronts, depuis l’approvisionnement local jusqu’à la fourniture d’alternatives plus saines aux prix du commerce équitable et aux emballages durables. Cependant, cela n’a pas besoin d’être conduit seul, surtout lorsqu’il s’agit de détaillants de petite taille ou de ceux avec une présence hyper-locale. Les agriculteurs, les fabricants d’aliments emballés, les entreprises alimentaires artisanales, ainsi que les start-up de l’emballage répondent déjà à la nouvelle demande du marché.

Sois le changement

Les détaillants à tous les niveaux doivent être prêts à accepter le fait que la vente au détail responsable n’est pas un objectif idéaliste. C’est, en fait, le différenciateur clé et le moteur pour les entreprises dans leur ensemble à l’avenir. Il s’agit d’une demande essentielle pour la plupart des consommateurs urbains, même sur des marchés comme l’Inde, qui ont traditionnellement été axés sur la valeur et sensibles aux prix.

Alors que les consommateurs continuent de passer plus de temps à cuisiner, travailler, apprendre et simplement rester à la maison, les détaillants peuvent s’attendre à les intéresser à des alternatives plus saines, de grande valeur et durables en investissant dans l’éducation des consommateurs. Un tel engagement sera essentiel pour débloquer une croissance élevée ainsi qu’un changement fondamental vers une vente au détail responsable.

En tant que détaillants responsables, nous devrons non seulement offrir à nos consommateurs un large éventail de meilleures alternatives, nous devrons les guider et les éduquer tout au long de ce nouveau voyage. La mission est de permettre aux consommateurs de faire des choix plus sains, plus propres, conscients et plus durables.

(L’auteur est le fondateur et directeur général de The Organic World.)

