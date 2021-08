DistroDirect apporte un moyen facile de démocratiser la distribution de musique numérique

Vous voulez démarrer votre propre service de distribution ? Nouveau lecteur DistroDirect propose une solution de distribution de musique personnalisable sous votre propre marque.

Ce qui suit a été créé en collaboration avec DistroDirect, un fier partenaire de Digital Music News.

Lancé aujourd’hui, DistroDirect donne à des dizaines de milliers d’entreprises musicales, de labels et de professionnels de l’industrie du monde entier la possibilité d’ouvrir leur propre plate-forme de distribution en ligne automatisée.

Avec des projets de démocratisation du secteur de la distribution, DistroDirect remet plus de pouvoir entre les mains d’un large éventail de professionnels de l’industrie. En se concentrant sur un support client de classe mondiale pour le distributeur et l’artiste, le système intuitif de DistroDirect et son équipe d’assistance dévouée mettent l’accent sur la promotion de relations solides avec les artistes dans un secteur traditionnellement axé sur les données.

DistroDirect se présente comme une solution SaaS B2B en marque blanche perturbatrice du marché pour l’industrie. En termes simples, il s’agit d’une plate-forme logicielle personnalisable destinée à tout professionnel de la musique disposant d’un catalogue de musique. La plate-forme de DistroDirect fournit de la musique à plus de 100 fournisseurs de services numériques (DSP), notamment Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, TikTok et bien d’autres.

Pourquoi utiliser DistroDirect pour créer une plate-forme ?

Chaque distributeur peut définir ses propres prix, taux de redevance et personnaliser son site Web avec un panneau d’administration dédié. Les artistes peuvent créer un compte, se connecter et voir leur tableau de bord pour gérer leurs actifs, leurs téléchargements et leurs retraits de redevances. DistroDirect et son équipe gèrent tout le support client des artistes et facilitent la diffusion de tout contenu en offrant aux entreprises musicales une solution sans administrateur pour faire évoluer leur réseau d’artistes.

DistroDirect est une idée originale du distributeur numérique australien indépendant GYROstream. C’est une plate-forme de distribution conçue pour apporter une plate-forme de distribution personnalisable à tous ceux qui en ont besoin.

«Nous avons vu beaucoup d’entreprises musicales faire les choses durement (beaucoup le sont encore) avec une perte de revenus à tous les niveaux. Nous voulions donc offrir quelque chose qui pourrait les aider à diversifier leurs sources de revenus, à automatiser et à faire évoluer davantage leurs processus de distribution actuels et à les aider à mieux contrôler les livraisons de produits de bout en bout de leurs artistes », a déclaré Andy Irvine, PDG de DistroDirect et de GYROstream, à Digital Music. Nouvelles.

DistroDirect affirme que son modèle est conçu comme une alternative à la monopolisation croissante des géants mondiaux de la distribution.

DistroDirect pense que le développement de relations clés sur les marchés locaux génère de meilleurs résultats pour les artistes. Son modèle de micro-distribution haut de gamme permet aux petites et moyennes entreprises musicales de prospérer tout en gérant leur propre distribution.

DistroDirect se dit ravi de construire un réseau de services en marque blanche pour exploiter comme le marketing numérique, les avancées des artistes, les listes de lecture et d’autres opportunités promotionnelles mondiales. Plus de 150 entreprises musicales sur 21 marchés ont ouvert leurs propres services depuis le lancement de la version bêta de DistroDirect en janvier 2021.

«Nous avons déjà intégré tant de labels, de studios et de start-ups liées à la musique aux vues similaires qui représentent des artistes incroyables. Notre objectif est de responsabiliser davantage de professionnels de l’industrie et d’établir une distribution en boutique sur tous les marchés de la musique à travers le monde », a déclaré Irvine.

La distribution de musique numérique est plus facile que jamais, grâce aux sociétés de distribution. On estime qu’environ 60 000 titres sont publiés chaque jour via des distributeurs numériques. Avec des artistes en herbe et des labels indépendants qui crient aux portes des DSP, il est important de choisir le bon distributeur.

DistroDirect met le pouvoir de distribution entre les mains de petites entreprises, qui ont peut-être compté sur de plus grands distributeurs dans le passé. C’est une plate-forme qui a été construite par une entreprise qui se targue d’un support d’artiste premium.

Qu’est-ce que GYROstream ?

Basée à Brisbane, Queensland, GYROstream a été fondée en 2018 et est depuis devenue l’une des principales sociétés australiennes de distribution de musique numérique et de services aux artistes. Il gère la livraison vers Spotify, Apple, TikTok, Amazon, YouTube et plus de 100 autres DSP.

Le distributeur a récemment introduit un nouveau système de paiements fractionnés pour permettre à plusieurs collaborateurs sur une piste de recevoir des paiements de redevances automatisés. Les paiements fractionnés sont également disponibles sur la plateforme DistroDirect.