Disturbed devient le premier groupe à se produire au Hard Rock Live à Gary, Indiana (vidéo)

Hier soir (jeudi 4 novembre), PERTURBÉ est devenu le premier groupe à se produire dans la nouvelle salle de spectacle Hard Rock Live du Hard Rock Casino de Gary, dans l’Indiana. Cela a marqué PERTURBÉle deuxième spectacle de retour depuis le début de la pandémie; le groupe a titré l’une des nuits de la Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky en septembre.

Jeff Clayton, directeur des divertissements du Hard Rock Casino Northern Indiana, a déclaré au Chicago Tribune que PERTURBÉ était « la solution idéale » pour être le premier acte à jouer dans la salle, qui peut accueillir jusqu’à 1 916 places avec une capacité totale de 2 207 personnes, y compris les places debout uniquement.

« Cela semblait s’aligner beaucoup sur le théâtre et la marque Hard Rock », a-t-il déclaré. « Le Hard Rock sert tous les genres de musique, c’est justement celui avec lequel nous sommes allés pour le premier concert. Nous pensons qu’ils représentent tout ce que nous voulons représenter et nous sommes très, très excités de les avoir comme premier acte. «

PERTURBÉ guitariste Dan Donegan, qui a grandi à Alsip, dans l’Illinois, a déclaré qu’il était ravi de recevoir l’appel pour être le premier acte dans la nouvelle salle de spectacle.

« Je suis ravi parce que je sais que les fans attendaient cela. C’est assez proche de chez nous pour que la famille et les amis sortent », a-t-il déclaré. « Nous sommes ravis d’avoir enfin la chance de revenir. »

En mars, PERTURBÉ‘s « La tournée du 20e anniversaire de la maladie » a été officiellement annulé. La visite de l’amphithéâtre, avec un invité très spécial TACHES et MAUVAIS LOUPS, devait initialement avoir lieu à l’été 2020, mais a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Il a finalement été complètement abandonné.

« La tournée du 20e anniversaire de la maladie » devait célébrer le 20e anniversaire de PERTURBÉl’album phare de « La maladie ». Lors de cette tournée, le groupe devait interpréter des chansons de l’album, ainsi que des morceaux de « Évolution » et PERTURBÉvaste catalogue de.

En septembre 2020, PERTURBÉ a publié une reprise de Piquerle single de 1993 « Si jamais je perds ma foi en toi ».



