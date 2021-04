Disturbed fait équipe avec Incendium et Heavy Metal Entertainment pour une série de bandes dessinées

PERTURBÉ, Incendium et Divertissement Heavy Metal ont annoncé le lancement de “Messie sombre”, une série de bandes dessinées en cinq parties. Publié sous Divertissement Heavy Metal et Incendiumaxé sur la musique OPUS empreinte, l’histoire a été conceptualisée par Incendium PDG Llexi Léon et Tim Seeley (“Nightwing”, “Hack / Slash”) et écrit par Seeley, avec des illustrations de Ángel Hernández (“Flèche”, “Star Trek”) et la pochette de Ryan Christensen.

“Messie sombre” se déroule dans un avenir pas si lointain, en tant que pompier Griffin DeSanto se trouve un homme hors du temps, tombant dans un monde difficile de pauvreté, d’automatisation et d’assujettissement. Les règles de la technologie et un empire technologique fondé sur la souffrance maintiennent la population sous contrôle grâce à la surveillance et au maintien de l’ordre mécanisé. Bien que perdu, Griffon n’est jamais seul. Il a été amené ici pour une raison, et The Vengeful One est son guide.

Le personnage emblématique et mascotte bien-aimée “The Guy” a été le “visage” sans visage de PERTURBÉ depuis plus de 20 ans. Ce sera la première plongée dans le pouvoir, l’histoire et les traditions de The Guy, comme nous le voyons comme The Vengeful One. “The Guy” a été présenté dans plusieurs PERTURBÉ clips vidéo, y compris en vedette dans Todd McFarlanede “Terre de confusion” vidéo musicale animée, et en pochette pour le groupe. L’origine du gars était dans les pochettes d’album pour PERTURBÉdes années 2000 “La maladie”, montré comme un sourire effrayant avec de grandes dents. Après cela, sa première apparition à part entière était dans la pochette de l’album pour “Dix mille poings”, où il a été montré comme un personnage avec le même visage effrayant et souriant, masqué par une capuche, avec une tenue composée d’un manteau déchiré et de multiples chaînes, pompant son poing dans le ciel.

«Depuis que ‘The Guy’ a fait ses débuts il y a 20 ans, son évolution et sa transformation n’ont fait que grandir. Nous sommes ravis de faire passer ‘The Guy’ au niveau supérieur et de mettre son histoire au premier plan via la série de bandes dessinées et les figurines d’action. . Nous avons hâte de partager ce prochain chapitre avec vous tous, ” PERTURBÉ a déclaré dans une déclaration sur la “Messie sombre” séries.

Seeley, qui est également rédacteur en chef de Heavy métal magazine, a ajouté: “les gars de PERTURBÉ J’ai beaucoup des mêmes influences que moi … les films d’horreur, les bandes dessinées de super-héros des années 90, la musique punk et un intérêt pour l’humanité et la lutte contre l’oppression. Nous nous sommes donc associés pour raconter une histoire à “The Guy”, et ce sera une épopée d’horreur sauvage sur l’héroïsme, l’espoir et beaucoup de dents et de chaînes. “

Léon mentionné: “PERTURBÉLa puissance d’une mascotte était destinée à la bande dessinée et nous sommes ravis de développer le monde dystopique de leur anti-héros immortel, d’explorer les racines de son pouvoir et de creuser dans la riche histoire qui a été taquinée à ce jour à travers les groupes emblématiques. pochettes d’album et vidéos musicales. Avec des flammes et des chaînes en abondance, la figurine ‘The Guy’ était également un incontournable, alors nous nous en rendons compte dès le départ à côté du numéro un! “

“Messie sombre” commence comme une série comique de cinq numéros; la première édition imprimée de chaque numéro sera publiée sous la forme d’une bande dessinée de collection en édition limitée de format prestige, comprenant des couvertures en papier cartonné, des traitements spéciaux en aluminium, des pages brillantes et une numérotation individuelle. Le premier numéro est disponible à la commande maintenant et sera expédié en juillet 2021.

PERTURBÉde “Messie sombre” s’étendra au-delà de la page imprimée dans les jouets, les vêtements et les objets de collection, y compris une figurine de “The Guy”.

