Disturbed revient sur scène pour la première fois en près de deux ans (vidéo)

PERTURBÉ joué en direct pour la première fois en près de deux ans hier soir (samedi 25 septembre) comme l’une des têtes d’affiche du Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky.

Après le spectacle, PERTURBÉ guitariste Dan Donegan pris à son Instagram de partager une photo de lui dans les coulisses avec ses camarades de groupe, et il a écrit dans un message d’accompagnement: “Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité de revenir et de jouer à nouveau pour vous tous, les dérangés après avoir été absent pendant deux ans! Merci @ Louderthanlifefest @dannywimmer pour nous avoir rendu ce dont nous avons tous besoin ! Je suis toujours au plus haut de l’adrénaline que je n’arrive pas à dormir ! J’espère vous revoir en novembre. Beaucoup d’amour et de respect @disturbed #areyouready #theinfectionmustdie #downwiththesickness # indestructible #holdontomemories #louderthanlifefestival”.

PERTURBÉLa setlist de était la suivante :

01. Es-tu prêt



02. Prière



03. Le Vengeur



04. Stupifier



05. Le jeu



06. L’infection



07. Une raison de se battre



08. Peur



09. Indestructible



dix. Dans le feu



11. Le son du silence (couverture SIMON & GARFUNKEL)



12. La lumière



13. Sinistré



14. Tomber malade

En mars, PERTURBÉ‘s “La tournée du 20e anniversaire de la maladie” a été officiellement annulé. La visite de l’amphithéâtre, avec un invité très spécial TACHES et MAUVAIS LOUPS, devait initialement avoir lieu à l’été 2020, mais a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Il a finalement été complètement abandonné.

“La tournée du 20e anniversaire de la maladie” devait célébrer le 20e anniversaire de PERTURBÉl’album phare de “La maladie”. Lors de cette tournée, le groupe devait interpréter des chansons de l’album, ainsi que des morceaux de PERTURBÉle dernier album de, “Évolution”, et son vaste catalogue.

PERTURBÉ connu un grand succès commercial avec son traitement orchestral de “Le son du silence”, qui est apparu sur 2015 “Immortalisé” album. Le groupe a également déjà couvert DES LARMES POUR DES PEURS‘ “Crier” en 2000 et GENÈSE‘s “Terre de confusion” en 2005, ce dernier a atterri à la position n ° 1 sur la carte Mainstream Rock.

“Le son du silence” gagné PERTURBÉ sa plus haute position dans le classement Billboard Hot 100 (n ° 42 en 2016).

En septembre 2020, PERTURBÉ‘s “Pas plus” a atterri à la position n ° 1 sur le tableau de diffusion Mainstream Rock Songs de Billboard. Le morceau, qui était le troisième single de “Évolution”, marqué PERTURBÉ‘s septième de suite n ° 1 sur le graphique.