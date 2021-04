Dit Gaetz est “assez ferme dans son déni” ⋆ .

Marco Rubio est un étrange canard de boue.

Il était autrefois une étoile montante. Sérieusement. À un très jeune âge, il était déjà devenu président de la Chambre des représentants de Floride, ce qui n’est pas une mince affaire, la Floride se trouve être un véritable État, contrairement à certains de ceux dans lesquels nous avons vécu. De là, il a roulé presque facilement directement au Sénat américain, où dans un an ou deux, on parlait déjà de courses présidentielles. Il a couru, il s’est fait rouler, mais tout le monde s’est fait rouler par Trump.

Donc, le gars a une sorte de talent. Il a juste eu une capacité remarquable à le cacher ces derniers temps, «ces derniers temps» étant les six à huit dernières années. Il n’arrive tout simplement pas à comprendre ce en quoi il croit. Il croit qu’il faut aller au fond des ovnis, ce qui peut être la position la plus courageuse qu’il a prise en tant que sénateur américain, et ce n’est peut-être pas loin de la vérité. Quelle que soit la façon dont le vent souffle dans la politique républicaine, vous verrez Marco flotter.

On pourrait penser que l’affaire Matt Gaetz est un appel facile pour un homme qui cherche des positions faciles à soutenir avec une force engagée. Oui, vous penseriez, mais il y a tous ces électeurs en Floride, et le fait que Donald Trump aime Gaetz et que tout se termine dans le désordre. On se demande presque si Marco est un peu pris dans les choses lui-même, il y avait ce lien avec la politique de la Floride.

Nous n’avons AUCUNE preuve d’une telle chose, et il n’y a AUCUNE allégation dont nous ayons connaissance. Tout ce que nous disons, c’est que c’est une position étrange.

Audacieux. https://t.co/RPwMRvA5Hk – Rick Wilson (@TheRickWilson) 14 avril 2021

Marco, ça s’est très mal joué jusqu’à présent et beaucoup de gens sont «assez fermes dans leurs dénégations», OJ était assez ferme dans son déni, Nixon était assez ferme dans son déni, bon sang – Bill Clinton était assez ferme dans son déni. Ce n’est pas ainsi que nous mesurons ces choses. Le FBI ne passe pas un an à enquêter sur la vie de quelqu’un juste pour prendre des photos.

Mais c’est Marco qui est Marco, c’est juste un gros… rien. Ce qui est étrange parce qu’il avait en fait du potentiel à un moment donné, c’était le mauvais type de potentiel, mais c’était du potentiel.

Alors le net s’est amusé avec “nous devrons attendre et voir comment ça se passe.”

Tous les jours, Marco Rubio se réveille et déclare «c’est le jour où je serai un vrai garçon / homme»; et EVERYDAY @marcorubio échoue.https: //t.co/yG47MyOme8 – Justice avant l’unité (@ firedup79) 14 avril 2021

On dirait que Trump est Poutine. https://t.co/TZP2W5N96h – Pat Phillips. Masque, distance. Vote. (@PatLCSWMSSM) 14 avril 2021

Un tel profil de courage… je me demande si c’était avant ou après que le gars se soit retourné contre Matt…. https://t.co/JqcuiyvqC5 – Mère coureuse imparfaite (@ JenniferDJames1) 14 avril 2021

Marco Rubio n’est pas connu pour prendre les meilleures décisions. Aujourd’hui, il a peut-être fait son pire encore. – Le projet Lincoln (@ProjectLincoln) 14 avril 2021

J’ai entendu cela, tout comme les pensées et les prières, j’ai répété la rhétorique standard du GQP, ce qui signifie que je ne donne pas comme *** et c’est mon signe de tête. https://t.co/OTjambnrMw – Don Arnold (@ DonArno89134002) 14 avril 2021

Hé @marcorubio? Va te faire foutre. https://t.co/mgow07ZMv4 pic.twitter.com/XalN8o0jDk – J’emmerde le GQP. 🇺🇲 (@BrainMomma) 14 avril 2021

rubio est tellement chickenshit qu’il n’appellera pas quelqu’un dont tous les amis rolodex est un trafiquant sexuel, le cousin ncaa de ce gars, jim jordan, et son père https://t.co/x7Vwsr7o1D – mec c’est une zone chaude, (@Mobute) 14 avril 2021

“Le Times a examiné les reçus de Cash App, une application de paiement mobile, et Apple Pay qui montrent les paiements de M. Gaetz…” https://t.co/xvp6D3tABO – mjk (@ mjk_4mjk) 14 avril 2021

Si vous recherchez le mot «Hypocrite» dans le dictionnaire, vous obtiendrez une image de Marco the Weathercock Rubio.

Il a exigé des réponses sur les «liens avec la Chine» d’Eric Swalwell, mais il veut laisser des allégations très graves de trafic sexuel et une enquête de Barr DOJ «se dérouler». 🙄 pic.twitter.com/JFDOcD1VLH – Jo (@JoJoFromJerz) 14 avril 2021

Quand vous dites quelque chose d’aussi stupide, vous devez savoir que ça s’en vient. Bien.

