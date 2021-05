Dit que les familles accordent la «priorité aux garçons» dans l’utilisation d’Internet | Pouvons

Le ministère de l’Égalité de Irene Montero considère qu’il existe des inégalités dans les familles où les parents donnent la priorité à leurs enfants de sexe masculin dans l’utilisation d’Internet. Sur ce point et sur d’autres, il a subventionné un séminaire qui a débuté cette semaine.

«La pandémie de Covid-19 a surpris le monde en remettant en cause les piliers du libéralisme économique et de la société patriarcale», peut-on lire dans le programme du séminaire «Covid et la technologie dans une clé de genre», qui se terminera le 20.

L’une des quatre sessions programmées – et qui a eu lieu ce mercredi – portait sur «l’éducation à l’égalité et à la technologie». Le ministère soutient que la situation de distanciation sociale affecte les filles et les jeunes dans la mesure où des solutions technologiques sont adoptées pour assurer la continuité de l’éducation.

En outre, le ministère de Irene Montero déclare que «dans les familles, fréquemment, les garçons ont la priorité quand les ressources informatiques à la maison sont limitées »et que les filles« souvent ils se sentent moins capables de les utiliser ».

Pour en parler, une présentation a été faite par la directrice de l’Institut pour les femmes, Beatriz Gimeno. Le directeur général adjoint de l’organisation académique du ministère de l’Éducation, Montserrat Grañeras, le professeur de sociologie à l’Université de Valence, Capitolina Díaz Martínez, et la coordinatrice d’Innovatia à l’Université de Santiago, Eva López Barrio, sont également intervenus.

Les intervenants invités ont ainsi partagé leur point de vue sur les défis auxquels ils sont confrontés en matière d’éducation, «sans oublier», précisent-ils, «que les stratégies mises en œuvre joueront un rôle déterminant dans le développement professionnel des filles et des femmes».

Algorithmes de macho

Un autre aspect étudié est le iL’intelligence artificielle et sa relation avec le genre. Selon le ministère, «les algorithmes présentent fréquemment des préjugés sexistes et d’autres qui, en se recoupant, discriminent les personnes et en particulier les femmes, reproduisant les préjugés sociaux existants».

Tel que rapporté par OKDIARIO en juillet dernier, un guide publié par le même ministère affirmait que les «assistants» virtuels tels qu’Alexa ou Siri perpétuent les rôles de genre.

L’ouvrage, très détaillé, a analysé la présence des femmes dans les environnements numériques. En ce sens, elle a souligné que «la plupart de ces assistants virtuels placent indirectement les femmes dans des postes secondaires, liés au rôle traditionnel de genre associé à des tâches telles que fournir de l’aide et de l’assistance à d’autres personnes».

En outre, il a été indiqué que “de nombreux algorithmes utilisés dans les applications de reconnaissance d’images ou de la parole sont basés sur des stéréotypes de genre basés sur l’apparence physique des personnes censées les utiliser”.