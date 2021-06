Dit que les médias de droite attisent les craintes des Américains «blancs» 10z viral

Obama est plus intelligent que Wikipédia. Il est plus gentil que les profils Match.com. Et plus cool que Snoop.

Donc c’est vraiment dur de critiquer l’homme et pourtant, c’est toujours un être humain. Aucun être humain n’est à l’abri des critiques. Ce n’est peut-être pas exact, ce n’est peut-être même pas vrai. Mais tant que c’est juste, c’est juste.

Voici donc quelques critiques « justes » qui peuvent ne pas être justes.

Obama aurait dû parler de race bien plus qu’il ne l’a fait. Nous l’avons compris, en tant que président, il ne pouvait vraiment pas, ou du moins il ne pouvait pas sans être détesté avec encore plus de vitriol, et peut-être en rendant encore plus d’indépendants un peu « mal à l’aise ». En tant que président, il voulait « faire des choses » et parfois quand un Noir parle de race, rien d’autre n’est fait. Demandez à n’importe quel homme noir.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Nous avons donc attendu. Parce que maintenant, il est libre. Il est la deuxième personne la plus cool de la planète, marié à la plus cool. Lorsque son téléphone sonne avec un SMS, cela vient probablement du président des États-Unis. Et tous ceux qui vont l’aimer le font déjà, alors que tous ceux qui le détestent l’ont déjà fait – depuis un certain temps.

Alors pourquoi attendre plus longtemps? Eh bien, il arrive. Il l’a laissé voler assez simplement ce soir avec Anderson Cooper (il avait déjà de bonnes choses à dire sur Trump et nous avons également publié ces points). Obama s’est adressé au poison que sont les médias de droite :

Je pense aussi qu’il y a certains médias de droite, par exemple, qui monétisent et capitalisent pour attiser la peur et le ressentiment d’une population blanche qui assiste à une Amérique en mutation et à des changements démographiques, et fait tout ce qu’elle peut pour donner aux gens un sentir que leur mode de vie est menacé et que les gens essaient de profiter d’eux.

On ne va pas trouver ce paragraphe sur Wikipédia. Mais là encore, Obama est plus intelligent que Wiki. Il parle donc à l’histoire maintenant, ce qui est bien. L’histoire a les yeux rivés sur lui depuis un bon moment.

L’ancien président Barack Obama : « Il y a certains médias de droite, par exemple, qui monétisent et capitalisent pour attiser la peur et le ressentiment d’une population blanche… et font tout ce qu’ils peuvent pour donner aux gens le sentiment que leur mode de vie est menacé. . ” pic.twitter.com/h4HA0cJN6t – La Colline (@thehill) 8 juin 2021

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak