Lorsque les démocrates du Texas ont décidé qu’ils préféraient quitter l’État – et ils ont pris un bel avion affrété, ils n’ont pas « fui » – que d’être forcés de voter sur l’horrible projet de loi sur le droit de vote et d’autres questions archaïques de leurs collègues républicains, le GOP tenté de monter une campagne de représailles sur les réseaux sociaux qui continue de se retourner contre eux de manière spectaculaire. Vraiment, Ted Cruz, tu vas dire quelque chose sur les élus quittant un état à un moment important ? Oh, vous ne parliez pas de vous et de votre “petit sac à roulettes” comme l’appelait Brian Williams, vous essayiez de traîner les Texas Dems pour ne pas vouloir ramener leur état à 1835, j’ai compris.

Le Parti républicain continue de souffrir de pertes de mémoire sélectives, choisissant d’ignorer le vol de Cruz à Cancun et d’autres petits détails embêtants comme la plupart des femmes ne savent pas qu’elles sont enceintes à six semaines ou ce qui s’est passé le 6 janvier. L’approche de l’autruche à la vie cesse généralement de fonctionner pour les humains vers l’âge de quatre ans, alors s’il vous plaît, ne faites pas comme si nous ne voyions pas les mêmes choses que vous prétendez ne pas voir.

Le Texas essaie, comme Gilead, d’avoir le plein pouvoir sur le corps des femmes ainsi que sur les votes des Noirs et des Bruns. Les démocrates du Texas ont créé un nouveau précédent en les privant du quorum dont ils ont besoin pour adopter des projets de loi. Loin de chez eux, les Texas Dems sont à l’abri de toute action en justice de l’État du Texas – ils ne peuvent pas être arrêtés, malgré certains messages de droite circulant sur les réseaux sociaux. La question de savoir ce qui se passe quand ils rentrent tous à la maison reste sans réponse, mais une chose que les démocrates du Texas continuent de faire est de demander des comptes aux républicains.

Je suis juste allé sur Fox News et j’ai dénoncé le gros mensonge de Donald Trump. Je dirai toujours la vérité et protégerai votre droit de vote, quel que soit le parti auquel vous appartenez. #txlege pic.twitter.com/7IOmucBekL – James Talarico (@jamestalarico) 14 juillet 2021

Témoin un peu novice de la scène nationale qui n’a pas été intimidé par un présentateur vétéran de Fox News. James Talarico a apporté une véritable énergie de Pete Buttigieg à son tête-à-tête avec Pete Hegseth, n’hésitant jamais à soutenir ses compatriotes Dems. Talarico a également fait ce que nous voulons tous de tout démocrate qui continue sur Fox : il a mis Hegseth au défi de dire à ses téléspectateurs que Donald Trump a perdu les élections. Soyez témoin de cette gloire et du reste de l’interview qui devrait consolider Talarico en tant que favori de la gauche.

