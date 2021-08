Dites adieu à vos morceaux – le bot Groovy Discord s’en va

Le bot Groovy a fourni d’innombrables heures de musique aux salles de discussion Discord des joueurs, mais cela pourrait toucher à sa fin.

La plate-forme YouTube de Google a émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir au créateur du bot, rapporte PCGamer. Discord fournit des moyens sérieux de se connecter avec des amis, des familles et même des collègues. Les bots personnalisés peuvent fournir des fonctionnalités supplémentaires à la plate-forme, et Nik Ammerlaan a fait du bot Groovy un moyen pratique d’ajouter de la musique dans les canaux de discussion.

Le bot Groovy permet aux utilisateurs de demander des chansons et de faire en sorte que le bot crée une file d’attente. Il extrait l’audio de diverses plates-formes audio et vidéo en streaming, y compris YouTube, puis lit cet audio sur le canal vocal Discord. Le hic : Groovy ne diffusait pas de publicités qui rapportaient de l’argent aux fournisseurs de contenu réels.

Dans le cas du contenu YouTube, il s’agit d’une violation des conditions d’utilisation de Google, en modifiant le service et en l’utilisant à des fins commerciales, a déclaré un porte-parole de YouTube dans une déclaration à The Verge.

Le service Groovy bot a été installé sur plus de 16 millions de serveurs, mais tout cela prend fin le 30 août. Le créateur de Groovy prévoit de se conformer à l’ordonnance de cesser et de s’abstenir et de mettre fin à son service le 30 août.

La fin de Groovy bot

Le créateur de Groovy bot a admis à The Verge que la grande majorité des pistes lues via le bot provenaient de YouTube, donc même si le service prend également en charge l’audio de Spotify, Soundcloud, et plus encore, il n’essaiera pas de s’appuyer sur ces services de continuer à fonctionner. Ammerlaan prévoit d’émettre des remboursements à toute personne ayant un abonnement payant s’étendant au-delà de la date limite de service du 30 août.

Pour la part de Google, le mouvement a du sens. Discord est devenu une entreprise de grande valeur offrant des services qui concurrencent directement certains de ceux de Google. La société a été évaluée à environ 10 milliards de dollars et devrait être rachetée par Microsoft. Il n’y aurait aucun sens à ce que Google permette à ce service concurrent d’offrir des fonctionnalités qui exploitent les ressources de Google sans aucune compensation pour Google.

Pour l’instant, les utilisateurs de Discord pourront peut-être se tourner vers le bot Rhythm, qui est toujours opérationnel. Mais, avec la répression du petit bot Groovy par Google, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que le bot Rhythm ne reçoive le même traitement. Si tous les robots disparaissent, nous pourrons peut-être tous simplement prendre des micros USB et créer notre propre musique dans Discord.