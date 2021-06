Dites adieu à votre vieux téléviseur : ce téléviseur intelligent Samsung QLED 4K est en vente pour 499 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si votre ancien téléviseur ne se donne plus et que vous songez à le renouveler, faites attention car cette offre vous intéresse. Il est temps de faire le grand saut vers une Smart TV Samsung QLED 4K car désormais le changement ne vous coûtera que 499 euros.

Les téléviseurs QLED de Samsung sont parmi les plus populaires et les plus appréciés des utilisateurs. En effet, sa technologie Quantum Dot offre une qualité d’affichage bien meilleure que les panneaux LED classiques, c’est pourquoi de nombreuses personnes ont décidé de faire le grand saut vers ces modèles.

Le problème est que son prix est plus cher que les autres téléviseurs LED, même si si vous êtes attentif aux offres, vous pouvez toujours trouver de bonnes opportunités pour économiser sur votre achat. La promotion dont nous allons vous parler aujourd’hui en fait partie : pour seulement 499,99 euros, vous pouvez obtenir un téléviseur intelligent Samsung QLED 4K pour mettre à jour votre ancien téléviseur.

Plus précisément, le modèle proposé est le Samsung QLED QE43Q60A. C’est un téléviseur qui appartient au catalogue 2021, il est donc équipé des dernières technologies et de la meilleure qualité de dalle.

Téléviseur QLED 4K de Samsung du catalogue 2021 avec une dalle de 43 pouces. La technologie Quantum Dot vous permet de profiter de 100% du volume de couleur. Son processeur est capable d’optimiser les images et de les transformer en 4K quelle que soit leur source source. Il prend en charge plusieurs assistants vocaux.

Le prix officiel est de 769 euros et, bien que vous puissiez le trouver réduit dans d’autres magasins (par exemple, il coûte actuellement 559 euros sur Amazon Espagne), grâce à cette promotion vous économisez au moins 60 euros, c’est donc un excellent moment pour économiser sur votre achat.

On parle d’une télévision avec une dalle de 43 pouces qui vous offre la meilleure qualité et les dernières innovations technologiques introduites par Samsung cette année. La technologie QLED vous permet de profiter d’un volume de couleur de 100 %, car elle convertit la lumière en plus d’un milliard de couleurs à n’importe quel niveau de luminosité.

Sous le capot on trouve un processeur Samsung 4K capable d’optimiser les images et de les transformer en 4K, quelle que soit la source du contenu. En outre, prend en charge HDR10 +, qui fait ressortir les détails et le contraste de chaque scène pour créer des noirs plus profonds et des images plus éclatantes. Et la technologie Motion Xcelerator vous offre des images plus nettes en ajoutant automatiquement des cadres, ce qui est particulièrement intéressant dans les scènes rapides.

Le Samsung QLED QE43Q60A intègre divers assistants virtuels pour contrôler le téléviseur avec des commandes vocales. Ils sont disponibles Alexa, Google Assistant et Bixby.

