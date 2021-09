Dites adieu au métaverse centralisé et bonjour au métaverse NFT

Le métaverse centralisé est un terme utilisé pour décrire le modèle dominant des mondes virtuels qui a été développé par des entreprises comme Linden Lab. Le métaverse centralisé existe depuis plus de 20 ans et est devenu une partie importante de la vie des gens.

Au début d’Internet, il existait de nombreuses façons différentes d’interagir avec les sites Web. Certaines personnes utilisaient des navigateurs, tandis que d’autres utilisaient des applications autonomes comme Netscape Navigator ou Internet Explorer. Certaines personnes avaient même leurs propres applications personnalisées qu’elles utiliseraient exclusivement pour interagir avec certains sites Web.

Cependant, au final, toutes ces différentes interfaces ont convergé vers une seule interface : le navigateur. Et une fois que cela s’est produit, nous avons réalisé qu’avoir plusieurs interfaces pour accéder au même contenu était non seulement déroutant mais aussi inefficace. Nous avons donc décidé de standardiser sur une seule interface, HTML, et de construire tout le reste à partir de celle-ci. C’est ainsi que nous standardisons sur un seul navigateur Web et construisons tout le reste à partir de celui-ci : clients de messagerie, plateformes de médias sociaux, agrégateurs de nouvelles… la liste s’allonge encore et encore.

Le métaverse : l’évolution d’Internet

Et si au lieu de tout construire à partir de HTML, nous avions tout construit à partir d’une autre technologie ? Et si au lieu de créer des clients de messagerie et des plateformes de médias sociaux à partir de HTML, nous les avions construits sur la blockchain ? Il s’avère qu’avoir un grand livre immuable comme base est beaucoup plus logique, car cela signifie que les utilisateurs conservent la pleine propriété de leurs actifs.

Next Earth est le pionnier de la prochaine évolution du métaverse. Il s’agit d’un métaverse décentralisé qui permet aux utilisateurs de posséder et de monétiser des actifs numériques, via une réplique virtuelle de la Terre.

L’équipe Next Earth travaille dur pour créer un meilleur métavers, dans lequel les utilisateurs peuvent posséder leurs actifs numériques, les développeurs ont accès à un ensemble puissant d’outils de développement et la valeur est créée pour les collectionneurs et les créateurs par NFT.

Alors qu’est-ce que cela a à voir avec la mort du métavers centralisé ? Eh bien, pour que nous passions d’un modèle, où tout notre contenu est hébergé par une entreprise, à un autre modèle, où tout notre contenu est décentralisé, nous devrons abandonner certaines choses en cours de route car elles ne le sont plus. . nécessaire dans un monde décentralisé.

Les problèmes avec les métavers centralisés

Le métavers centralisé a été en proie à un certain nombre de problèmes au fil des ans, principalement liés au manque de propriété de ses propres actifs.

Le principal problème des mondes virtuels centralisés est qu’ils sont contrôlés par une seule entité. Cela signifie qu’une personne ou un groupe peut prendre le contrôle total du métaverse et dicter son fonctionnement. Dans Earth2, par exemple, il n’y a finalement qu’un seul propriétaire, Earth2 lui-même, qui contrôle tout dans le monde du jeu. Cela inclut toutes les parcelles de terrain, les bâtiments et même les endroits où d’autres joueurs peuvent construire leurs propres structures. Tous les actifs doivent être hébergés sur des serveurs Earth2 et ne sont pas vos propres entités.

Cette structure de contrôle centralisée signifie que les acteurs malveillants pourraient accéder à ces mondes et les utiliser d’une manière qu’ils n’avaient jamais prévue. C’est la raison pour laquelle de nombreux joueurs préfèrent les métavers NFT décentralisés comme Next Earth à ceux centralisés comme Earth2 ou Facebook.

En plus d’un manque d’appropriation de soi, les métavers centralisés souffrent également d’un autre gros problème : la censure. Sur Earth2, par exemple, les propriétaires centralisés peuvent censurer le contenu ou le supprimer entièrement s’ils le souhaitent. Cela signifie que non seulement la liberté d’expression est restreinte dans ces jeux, mais aussi chaque forme d’art et d’expression.

En fait, les entreprises centralisées ont même le pouvoir de supprimer complètement les autres joueurs de leur monde du jeu, tout comme la Chine a utilisé ses plateformes de médias sociaux centralisées pour purger les citoyens indésirables ces dernières années.

Le principal problème des métavers centralisés est qu’ils sont contrôlés par une seule entité. Cela signifie qu’une personne ou un groupe peut prendre le contrôle total du métaverse et dicter son fonctionnement. Au fur et à mesure que de plus en plus de gens le réaliseront, nous assisterons à la croissance du métaverse NFT.

Photo par Executium sur Unsplash