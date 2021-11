Dites adieu au port 3,5 mm

TL;DR

Les rendus du Samsung Galaxy A53 ont fuité en ligne. Le nouveau téléphone est légèrement plus fin que l’A52 mais manque d’un port de 3,5 mm.

La série Galaxy A5x est l’une des familles de téléphones Samsung de milieu de gamme les plus populaires, faisant un excellent travail en équilibrant des prix raisonnables avec de nombreuses fonctionnalités. Nous avons déjà vu les Galaxy A50, A51, A52 et plusieurs variantes, et nous avons maintenant un aperçu détaillé du Galaxy A53 de l’année prochaine.

Les fuites fréquentes Steve Hemmerstoffer et Digit.in ont publié plusieurs rendus et une vidéo à 360 degrés du Samsung Galaxy A53. Vous pouvez regarder la vidéo en haut de la page et les rendus ci-dessous.

Le téléphone ressemble fondamentalement à son prédécesseur, avec une découpe de perforation montée au centre. Mais nous voyons un boîtier de caméra arrière qui semble mieux se fondre dans le reste du capot arrière (avec quatre caméras).

Une omission notable avec le Galaxy A53 est le port 3,5 mm, ce qui signifie que vous aurez besoin d’un adaptateur USB-C vers 3,5 mm ou d’écouteurs USB-C si vous ne souhaitez pas passer à l’audio sans fil.

Sinon, Digit et Hemmerstoffer disent que le téléphone mesure 8,14 mm d’épaisseur (ou 9,73 mm avec la bosse de l’appareil photo). Cela le rend légèrement plus fin que la gamme Galaxy A52, qui mesurait 8,4 mm d’épaisseur.

Le Galaxy Club avait précédemment signalé que le téléphone n’était peut-être disponible qu’en tant que modèle 5G (par opposition aux variantes 4G et 5G du Galaxy A52). Le point de vente a également affirmé qu’il serait équipé d’un appareil photo principal de 64 MP, un peu comme l’ancien téléphone. Nous nous attendons à ce que la stabilisation optique de l’image fasse à nouveau son apparition.

Que pensez-vous du design du Galaxy A53 qui a fuité ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.