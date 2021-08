Dites adieu aux caméras du Samsung Galaxy Z Fold 3 si vous déverrouillez le bootloader | La technologie

Android est un système assez permissif avec les utilisateurs et de nombreuses entreprises telles que OnePlus offrent aux utilisateurs la possibilité de déverrouiller le bootloader sans aucun problème supplémentaire. Samsung ne fait pas partie de ces entreprises et la preuve en est ce qui est arrivé à un utilisateur avec son Galaxy Z Fold 3.

Samsung ne s’est jamais très bien entendu avec Android, ses appareils ont toujours rendu la tâche difficile aux utilisateurs qui aiment donner à leurs terminaux des autorisations de superutilisateur, puis modifier des sections du système.

L’arrivée du Knox était une sécurité supplémentaire pour les appareils Samsung, mais un autre casse-tête pour les utilisateurs Et il semble qu’avec le temps, les appareils de la société sud-coréenne seront de plus en plus compliqués à manipuler.

La chose normale et attendue est que lors du déverrouillage du bootloader dans un terminal Samsung, la garantie est perdue. Samsung a fait un pas de plus et ce qui a été découvert avec le dernier pliage fait reculer même les utilisateurs les plus avancés.

Un utilisateur de XDA a découvert que s’il déverrouille le bootloader de son tout nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3, les caméras cessent de fonctionner. Oui, vous avez bien lu. De plus, ce même utilisateur commente que pendant le processus de déverrouillage, un avertissement apparaît qui alerte à ce sujet.

En outre, Ce n’est pas seulement que les appareils photo ne fonctionnent pas lorsqu’ils prennent une photo. C’est qu’ils ne fonctionneront pas même lorsque les applications décideront de les utiliser. Vous ne pourrez pas passer d’appels vidéo sur WhatsApp ou Zoom, ni prendre de photos sur Instagram.

La reconnaissance faciale est également désactivée et lors de la configuration de cette option, un message d’erreur apparaîtra pour l’utilisateur. Bien sûr, tout n’est pas perdu. Après avoir vu ce panorama, l’utilisateur XDA a décidé de fermer le bootloader et, par magie, les caméras ont fonctionné à nouveau.

La vérité est que cela n’a pas beaucoup de sens de limiter autant et moins les fonctionnalités d’un appareil de cette manière. L’utilisateur expérimenté qui déverrouille le bootloader d’un terminal Samsung sait déjà qu’il perd la garantie, bloquer l’une des fonctions principales d’un mobile est excessif.

Ce que Samsung a fait ouvre un débat qui semblait clos et c’est que, si quelqu’un achète un mobile, il devrait avoir le droit de pouvoir en faire ce qu’il veut.. Même si ce que vous voulez, c’est déverrouiller le bootloader et refuser la garantie.