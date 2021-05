Dites adieu aux cheveux à la maison avec cet épilateur à lumière pulsée Philips pour seulement 143 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous pouvez maintenant préparer l’été dans le confort de votre maison. Dites adieu aux cheveux sans quitter la maison et sans dépenser de grosses sommes d’argent dans les centres de beauté avec cet épilateur à lumière pulsée Philips pour seulement 143 euros.

Actuellement, vous avez à portée de main différentes alternatives pour épiler définitivement les poils. Bien sûr, vous devez préparer votre portfolio: les soins dans les centres de beauté ne sont pas vraiment bon marché, et les bons et les séances en vrac coûtent beaucoup d’argent.

Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup et que vous souhaitez vous épiler confortablement chez vous, une bonne solution est d’acheter un épilateur à lumière pulsée. En ce moment, vous avez un modèle Philips avec un prix très économique: nous parlons de la Philips Lumea Essential BRI862 / 00, qui ne coûte que 143 euros.

C’est un épilateur IPL très bon marché, en tenant compte du fait qu’il porte le sceau d’une marque comme Philips. Il existe des modèles moins chers sur le marché, mais ils n’ont pas le soutien d’un fabricant de confiance, donc dans ce cas, cela vaut la peine de payer un peu plus.

Dites adieu aux cheveux avec cet épilateur Philips Lumea Essential IPL pour 143 €

En raison de ses caractéristiques, de sa technologie et de ses avantages, ces machines à épilateur sont généralement chères. Philips et Braun sont les marques les plus populaires, et leurs modèles descendent rarement en dessous de 200 euros, cette offre est donc très intéressante.

Bien qu’il s’agisse de l’un des modèles les plus basiques du catalogue de la marque, le Philips Lumea Essential BRI862 / 00 vous offre les fonctionnalités dont vous avez besoin pour épiler et empêcher la croissance des cheveux dans le confort de votre maison.

La technologie IPL Intense Pulsed Light offre de nombreux avantages par rapport aux autres méthodes d’épilation. Il a son origine dans les salons de beauté professionnels, mais avec une technologie adaptée à un usage domestique sans connaissances techniques. Ce que ça fait c’est appliquez des impulsions lumineuses à la racine des cheveux, en réduisant progressivement la quantité de cheveux qui poussent.

Cet épilateur IPL fonctionne avec les cheveux blonds foncés, bruns et bruns, et équipe un capteur de teint pour que vous puissiez l’utiliser en toute sécurité. Il est convient pour enlever les poils du visage et du corps et vous pouvez l’appliquer aux zones sensibles.

En outre, son action est très rapide: il ne faut qu’une minute pour se raser les aisselles, le maillot ou les zones du visage, et cinq minutes pour le milieu de la jambe.

