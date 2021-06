Dites adieu aux vêtements froissés en vacances avec le fer de voyage Lidl à 14,99 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Cet été, vous n’aurez pas à porter de vêtements froissés pendant vos vacances. Le fer de voyage Lidl a une taille très compacte pour que vous puissiez le transporter confortablement dans votre sac ou votre valise et il ne coûte que 14,99 euros.

Vos vacances bien méritées approchent à grands pas et vous préparez sûrement déjà tous les détails pour profiter de quelques jours de repos. Si vous n’aimez pas porter des vêtements froissés et que vous voulez être léger, Vous avez peut-être pensé à acheter un fer de voyage.

Et, peu importe à quel point vous essayez de bien plier vos vêtements, lorsque vous les mettez dans la valise, des marques sont toujours laissées dans les zones des plis. Le fer de voyage étant un appareil compact et léger, il prendra peu de place et pèsera très peu, de sorte que vous pourrez l’emporter avec vous en tout confort.

Vous avez désormais la possibilité de dire adieu aux vêtements froissés en vacances grâce au fer de voyage Lidl. Il vient de débarquer dans le bazar en ligne de la chaîne allemande et a un prix très raisonnable : seulement 14,99 euros.

Le centre de repassage offre de nombreux avantages par rapport à un fer à repasser à vie. Découvrez ce que vous devez prendre en compte pour choisir le meilleur pour votre achat.

C’est un fer avec des mesures de 7,5 x 13,7 x 8,1 centimètres et son poids n’est que de 500 grammes, vous pouvez donc le transporter facilement dans votre valise sans prendre trop de place ou ajouter trop de poids à vos bagages.

Cet appareil permet le repassage à la vapeur ou à sec. Il dispose de trois niveaux de température pour que vous puissiez l’ajuster en fonction du type de tissu que vous allez repasser : le plus doux pour la soie et les synthétiques, le moyen pour la laine et le plus élevé pour le coton et le lin.

Le fer de voyage Lidl comprend une tasse à mesurer et un couvercle pour une portabilité facile. La chaîne allemande souligne que utilisable dans le monde entier grâce à son interrupteur de tension, vous pouvez donc l’utiliser n’importe où.

Si vous souhaitez équiper votre cuisine au meilleur prix, ne manquez pas cette sélection des meilleurs électroménagers Lidl pas chers disponibles à moins de 40 euros.

Vous savez déjà que les appareils Lidl se vendent très rapidement, surtout ceux qui coûtent si peu d’argent, il faut donc se dépêcher si vous voulez l’acheter avant qu’il ne soit épuisé. S’il n’y a plus d’unités, sur Amazon, vous pouvez acheter d’autres fers de voyage bon marché:

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.