Dites au revoir à Celia Lora, lancez une page VIP sexy

Aleida Núñez in interiors ouvre lance son contenu exclusif

La coquette actrice et la chanteuse Aleida Núñez a pu dire au revoir à Celia lora, maintenant qu’elle a ouvert sa propre page VIP, qui, comme le modèle, a un contenu exclusif.

La belle actrice à succès a décidé de promouvoir sa page en portant des intérieurs séduisants ! La star qui a participé à des feuilletons comme Demain est pour toujours et La fea más bella, a captivé avec sa dernière publication.

Sur cette image qu’elle a partagée il y a 8 heures on la voit poser de dos, sous cet angle on s’en sort très bien, Aleida Nunez Elle a décidé d’utiliser une teinte claire pour mettre en valeur ses courbes, ce qu’elle a réussi à faire sans complication grâce à son énorme boom boom.

L’ensemble qu’elle porte est composé de deux petits vêtements, Aleida tient un vélo, elle était probablement sur le point de se promener avec ses petits vêtements, qui d’ailleurs ont deux sangles qui pendent sur les côtés en bas.

Aleida Núñez in interiors ouvre lance son contenu exclusif

L’actrice posait à l’extérieur, l’endroit où elle se trouvait semblait être une sorte de forêt, nous pensons donc qu’une partie des séances de sa nouvelle page de Contenu exclusif Elles ont été prises dans la cabine qu’il a partagée avec nous il y a quelques semaines sur de jolies photos.

Je vous invite sur ma page VIP ne restez pas avec l’envie, des photos spécialement pour vous », a déclaré Aleida Núñez.

Aleida Nunez Il a partagé la publication il y a huit heures sur son Instagram officiel, où d’ailleurs on s’attend à ce qu’il n’arrête pas de partager du contenu dragueur, qui est celui que ses millions de followers adorent le plus, car il est certain que sur sa page VIP la souscription d’assurance sera payante.

Tout adjectif que je dis est une petite chose pour votre beauté, belle Aleida « , a commenté un admirateur.

Quelles célébrités ont des pages de contenu exclusives

Comme mentionné au début, Celia Lora est l’une des personnalités éminentes du show-business qui s’est caractérisée par la promotion constante de sa page de contenu exclusif, sur Instagram, elle fait également la promotion en continu, notamment dans ses histoires.

Une autre célébrité qui à l’époque avait une page, mais qui a décidé d’aller plus loin est Noelia, elle a lancé une plateforme spéciale pour les créateurs de contenu épicé Cherryland VIP, où d’ailleurs vous gagnez un peu plus que sur d’autres plateformes, un avantage que beaucoup profitent de.