Dites au revoir – pas bon achat – au PROG Stock Short Squeeze

Contre toute attente, ce fut un sacré mois d’octobre pour les actions. Et cette performance n’a pas été perdue lors d’un rallye leader du marché en Progéniture (NASDAQ :PROGRAMME) et actions PROG.

Source : Shutterstock

Mais l’action haussière et les bénéfices des investisseurs de Progenity peuvent-ils continuer ? Évaluons les actions de PROG à la fois en dehors et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Mené par les grosses capitalisations technologiques Composite Nasdaq et son gain mensuel de 7,27 % et l’aide démesurée de de Tesla (NASDAQ :TSLA) captation de 43,65 % ou Microsoft (NASDAQ :MSFT) 17,63 % de retrait, c’était un octobre étrangement haussier.

Pourtant, ces performances ont pâli au jeu de biotechnologie à petite capitalisation Progenity, qui a vu ses actions grimper de près de 137%.

Et bien que l’action PROG soit un nom que vous n’avez probablement pas croisé, une augmentation de près de neuf fois du volume totalisant plus de 3 milliards d’actions indique que d’autres l’ont certainement fait, et pour une bonne raison.

Progenity est une biotechnologie californienne spécialisée dans la médecine de précision grâce à des tests moléculaires in vitro pour fournir aux patients des informations exploitables pour de meilleurs résultats de santé.

La mission de Progenity sonne certainement bien sur le papier, et c’est plus que juste un genre de truc fantastique « ce que sera un jour ». Modestement au moins, les ventes de près de 75 millions de dollars au cours de la dernière année indiquent déjà que c’est quelque chose.

Mais plutôt que d’être obligé d’apprécier Progenity comme l’une des prochaines grandes choses à Wall Street, réalisez simplement aujourd’hui que c’est tout autre chose. Le stock PROG est un stock mème.

À l’heure actuelle, le stock de PROG est le domicile fixe de Reddit singes organisant un coup d’État en fin de partie contre la population d’ours de la tenue.

Selon les indications, 34 % à plus de 50 % des actions de Progenity sont détenues à découvert. Cela fait de la biotechnologie l’une des plus mises sur le marché en termes de flottement.

Et bien qu’il soit agréable de rêver d’une autre campagne de compression courte réussie comme celle de janvier GameStop (NYSE :GME) squeeze, qui a mis Reddit sur le radar de Wall Street, la plupart des stratagèmes de cette nature échouent.

Et si vous étiez le type d’investisseur qui envisageait plus sérieusement Progenity et ses activités en tant qu’entreprise durable dans votre portefeuille ?

Pour le moment et probablement pour plus de quelques semaines à venir, suite aux ventes manquées de ce trimestre et à l’encre rouge en cours – un coup d’œil au rétroviseur de l’action PROG et pourquoi nous discutons même de ces actions a du sens avant de prendre toute décision d’achat.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action PROG

Source : Graphiques par TradingView

Immédiatement après la publication des bénéfices de l’action PROG, les actions sont en baisse d’un peu plus de 10 %. Certains peuvent voir l’action des prix comme punitive. Mais étant donné le rallye d’octobre et les actions aussi bas que 66 cents fin août, je définirais cela comme une prise de bénéfices.

L’autre observation est que la prise de bénéfices dans PROG est susceptible de se transformer en une correction complète et plus profonde.

De plus, la réalité est que la résistance des singes principalement responsable du swing plus élevé de Progenity est généralement peu fiable et de la variété poney à un tour.

La plupart des programmes ne sont pas des actions GME ou un Divertissement AMC (NYSE :AMC). De plus, d’après le rapport de PROG, un raté est un raté.

Tout compte fait, je soupçonne fortement que les ours ne manqueront pas cette opportunité, ainsi que celle sur le graphique des prix présentant un modèle plus-bas ténu et une configuration stochastique inquiétante.

Compte tenu de l’historique des actions mèmes et des actions à court terme, une évolution vers des niveaux de petites capitalisations beaucoup plus petits près de 1,00 $ à 1,50 $ et un soutien plus profond ne devraient pas être écartés.

Si vous pensez que vous êtes un acheteur d’actions PROG, attendre semble être une très bonne idée à notre avis.

En fin de compte cependant, si les lecteurs voient les choses différemment, veuillez chercher à couvrir ce qui est un actif à risque beaucoup plus risqué avec un écart d’achat haussier à plus long terme, un collier d’actions ou une stratégie de vente mariée.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.