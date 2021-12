Dites bonjour au blocage ! 9 choses à savoir pour les investisseurs boursiers de la SQ sur le changement de nom de Square.

Les investisseurs technologiques digèrent encore le départ de Jack Dorsey de Twitter (NYSE :TWTR). Après 15 ans au sein de l’entreprise, ce sera la première fois que la plate-forme fonctionnera sans Dorsey à la barre. Cependant, il ne s’éloigne pas encore de ses fonctions exécutives dans son ensemble; il pilote toujours sa société fintech Carré (NYSE :SQ). Maintenant, avec le rebranding de Square en tant que Bloquer, les investisseurs en actions de la SQ savent exactement où se situe l’esprit de Dorsey concernant l’avenir.

La société est restée à la pointe de la technologie financière depuis le lancement de son application phare Cash App, qui permet une transaction d’argent transparente entre les utilisateurs. Cependant, les choses sont sur le point d’aller plus loin ; il devient très évident que Dorsey veut faire de la monnaie numérique une priorité.

Voici ce que les investisseurs doivent savoir sur le changement de marque et ce qu’il suggère.

Le stock de SQ passe du géant de la fintech au jeu de puissance crypto après le changement de marque

Dorsey vient tout juste de quitter son poste de PDG de Twitter. La nouvelle est tombée lundi matin, suivie immédiatement de l’annonce de Parag Agrawal en tant que nouveau PDG. Cependant, il n’a pas démissionné de son poste de PDG de Square, son autre entreprise. Cela conduit à un sentiment général d’optimisme chez les investisseurs en actions SQ. De nombreuses critiques auxquelles Dorsey a été confronté au fil des ans concernent son partage du temps entre Twitter et Square. Ceux comme l’investisseur milliardaire Paul Singer disent que le manque d’engagement total de Dorsey envers l’une ou l’autre des sociétés nuit aux deux. Maintenant, avec Dorsey hors de Twitter, on peut être sûr que Square recevra beaucoup d’attention supplémentaire, catalysant, espérons-le, de gros gains. Aujourd’hui, trois jours seulement après sa démission sur Twitter, Square connaît déjà des changements massifs. En suivant les traces de Méta-plateformes (NASDAQ :FB), la société est en train de changer de nom de Square à Block. Le changement de nom en dit long sans rien dire du tout. Le nom est évidemment un hommage à la fascination de Dorsey pour la technologie blockchain et la crypto-monnaie. Pendant un certain temps, Square avait été une entreprise à part entière. Il a apporté quelques modifications à ses plates-formes, comme permettre Bitcoin (CCC :BTC-USD) transactions via Cash App. Mais maintenant, il semble qu’il se concentrera beaucoup plus sur la cryptographie. La société a déjà de nombreux projets dans les livres pour l’avenir. Deux projets à noter incluent un échange décentralisé pour l’achat de Bitcoin, ainsi qu’un portefeuille matériel crypto. Ce changement de marque signifie que ces projets sont moins un effort secondaire et plus un changement radical pour l’entreprise. Bien sûr, ce matin, l’action SQ a connu une certaine volatilité. Le vote sur la fusion de la société avec la société fintech australienne Après-paiement devait avoir lieu au début de la semaine prochaine. Mais les circonstances ont changé et le vote sur la fusion est retardé. Cela présente aux investisseurs une opportunité d’achat car cela fait de ce pivot déterminant.

