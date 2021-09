Dites bonjour au réseau intelligent : l’avenir du marché de l’énergie de 2,4 TILLIONS DE DOLLARS

in

New Jersey. Texas. Californie. Oregon. Montana. Louisiane.

C’est la courte liste de quelques-uns des États américains qui ont été touchés par des pannes de courant au cours du seul mois dernier.

Et ce n’est pas une période « inhabituelle ». Les pannes de courant sont normales ces jours-ci. Notre réseau est trop tendu et trop vieux pour supporter la charge électrique de la société moderne, qui comprend des smartphones dans chaque main, des téléviseurs intelligents dans chaque pièce, des caméras intelligentes à chaque porte, un éclairage intelligent dans toute la maison, etc.

En effet, une analyse de Climate Central a révélé que la fréquence des pannes de courant majeures a été multipliée par 10 entre le milieu des années 1980 et 2012 – et quiconque est propriétaire depuis 2012 peut vous dire que la fréquence des pannes de courant a considérablement augmenté depuis 2012.

La grande image? Notre réseau a besoin d’aide.

Venir à la rescousse est le soi-disant “grille intelligente» – qui, bien qu’un terme que vous ne connaissez peut-être pas, représente l’avenir inévitable du marché de l’énergie de 2 400 milliards de dollars.

Source : Shutterstock

À la base, le réseau intelligent est simple.

Il s’agit d’un réseau bidirectionnel et décentralisé de générateurs indépendants d’énergie propre, dans lequel ces générateurs peuvent à la fois acheter de l’énergie au réseau lorsqu’il y a un déficit énergétique et revendre de l’énergie au réseau lorsqu’il y a un surplus d’énergie.

L’idée est que le gros problème aujourd’hui n’est pas une pénurie d’électricité – mais plutôt, vous avez deux gros problèmes.

Un, vous avez un distribution inefficace de la création d’énergie. Et deux, vous avez un dépendance excessive au pouvoir centralisé.

C’est-à-dire que souvent, les pannes de courant sont le résultat direct d’une tempête, d’un incendie ou d’une catastrophe naturelle forçant une centrale électrique à se déconnecter, ce qui fait que tous les bâtiments qui obtiennent de l’électricité de cette centrale perdent également de l’électricité – malgré le fait que ces bâtiments eux-mêmes ne soient pas menacés par cette catastrophe naturelle.

Pendant ce temps, même en l’absence de catastrophe naturelle, le réseau est parfois trop sollicité dans des conditions météorologiques extrêmes. Mais souvent, au cours de ces épisodes, les maisons équipées de panneaux solaires génèrent en fait beaucoup d’énergie excédentaire – qui, dans le réseau électrique actuel, est gaspillée.

Le réseau intelligent a été inventé pour résoudre ces deux problèmes.

Résoudre le problème de dépendance centrale en créant la grille décentralisé, transformant ainsi chaque bâtiment en son propre centre de production d’énergie avec des panneaux solaires et des batteries de stockage d’énergie. Résoudre le problème de distribution d’énergie en créant le réseau bidirectionnel, permettant ainsi aux foyers de revendre leur excès d’énergie solaire au réseau et au réseau de redistribuer cette électricité aux foyers qui en ont besoin (ou de la stocker pour un jour de pluie).

C’est l’avenir de l’énergie dans ce monde. C’est le réseau intelligent.

La technologie centrale de ce réseau intelligent est l’intelligence artificielle, ou IA. Pour que le réseau intelligent fonctionne automatiquement, efficacement et rapidement, il doit être capable de traiter dynamiquement tout un tas de données d’utilisation de l’énergie, d’apprendre les modèles d’utilisation de l’énergie et de développer des modèles pour déployer de manière optimale l’énergie dans divers bâtiments.

C’est quelque chose que seul un système d’IA peut faire…

Par conséquent, la technologie habilitante critique de la transformation énergétique du réseau intelligent est l’IA – ou, plus précisément, il s’agit d’un système logiciel alimenté par l’IA qui peut faire fonctionner de manière dynamique un réseau énergétique décentralisé et bidirectionnel.

De nombreuses entreprises travaillent sur cette technologie car les implications économiques d’un tel système sont énormes. La société qui comprendra cela sera un jour un géant de la technologie énergétique de plus de 100 milliards de dollars.

Une entreprise se tient tête et épaules au-dessus du peloton à l’heure actuelle, et sur la base de notre analyse, cette entreprise a une probabilité extrêmement élevée de devenir le géant de l’exploitation de réseaux intelligents de 100 milliards de dollars du futur.

Sa capitalisation boursière est aujourd’hui inférieure à 5 milliards de dollars.

