Dites Candyman cinq fois pour débloquer la bande-annonce finale ⋆ 10z viral

Avec Candyman de Nia DaCosta qui devrait sortir en salles ce vendredi 27 août, il y a encore une bande-annonce pour nous préparer à éviter les miroirs et les abeilles. Cependant, pour voir la bande-annonce, vous devez faire un tout petit défi.

Selon Bloody Disgusting, un nouveau site officiel a été lancé cette semaine pour coïncider avec la sortie du film. La nouvelle bande-annonce est là, mais pour la déverrouiller, vous devez dire « Candyman » cinq fois dans votre micro.

En tant que fille noire qui a grandi à Chicago (et quelqu’un avec un fort sens de l’auto-préservation), je vais devoir transmettre celui-là.

Je suis un peu étonné, cependant, de voir à quel point Candyman est resté avec moi. Ce n’est pas comme si je pensais à quel esprit s’attarde dans le miroir quand je me brosse les dents ou quoi que ce soit, mais dès que j’ai découvert ce site Web, ma première réponse a été rapide et immédiate :

J’étais un enfant quand l’original est sorti et, avec le recul, j’ai l’impression d’avoir entendu parler de la partie « dis son nom cinq fois et il se montrera » avant J’ai réalisé que c’était un film. J’ai l’impression que beaucoup d’entre nous peuvent s’identifier à cela. Je me souviens avoir joué avec des amis et chuchoter à propos de Candyman comme s’il existait réellement, se défier l’un l’autre de rentrer à la maison et de dire son nom dans le miroir, puis se réunir le lendemain pour rire nerveusement de la façon dont nous arriverions à la troisième ou quatrième fois avant de l’appeler quitte.

Je ne peux pas croire à quel point cela m’est resté après toutes ces années. Comme. Juste la pensée de dire son nom cinq fois du TOUT me fait sortir ici comme :

Certains étaient, apparemment, assez courageux pour le faire (en les gardant dans mes pensées en ce moment):

Mais le consensus général était :

Divulgation complète? Je suis allé jusqu’à cliquer sur le lien vers le nouveau site Web, puis je l’ai rapidement fermé. Tout ce qui vous accueille est un écran d’un noir absolu qui attend que vous disiez “Candyman” et cela a suffi pour me faire passer à NOPE dès la sortie.

En tant que personne qui apprécie les tenants et aboutissants de la réalisation de films, je dois dire que le marketing de ce film a été absolument brillant. Non seulement nous avons ce site Web à double chien, mais il y a aussi des autocollants miroir pour nous faire deviner d’aller à la salle de bain :

Au cas où vous auriez besoin d’un rappel sur ce qu’est cette incarnation de Candyman :

D’aussi loin que les résidents s’en souviennent, les projets de logements du quartier Cabrini-Green de Chicago ont été terrorisés par une histoire de fantômes de bouche à oreille sur un tueur surnaturel avec un crochet pour une main, facilement convoqué par ceux qui osent répéter son nom cinq fois dans un miroir. De nos jours, une décennie après la destruction de la dernière des tours Cabrini, l’artiste visuel Anthony McCoy (lauréat d’un Emmy Yahya Abdul-Mateen II ; Watchmen, Us) et sa partenaire, la directrice de galerie Brianna Cartwright (Teyonah Parris ; Si Beale Street pouvait Talk, WandaVision), emménagez dans un loft de luxe à Cabrini, désormais embourgeoisé au-delà de la reconnaissance et habité par des milléniaux à la mobilité ascendante. Alors que la carrière de peintre d’Anthony est au bord du décrochage, une rencontre fortuite avec un ancien de Cabrini-Green (COLMAN DOMINGO; Zola, Black Bottom de Ma Rainey) expose Anthony à l’horrible histoire vraie derrière Candyman. Soucieux de maintenir son statut dans le monde de l’art de Chicago, et stimulé par son marchand d’art blanc, Anthony commence à explorer ces détails macabres dans son atelier comme une nouvelle inspiration pour les peintures, ouvrant sans le savoir une porte sur un passé complexe qui démêle sa propre santé mentale et déclenche une terrifiante vague de violence qui le met sur une trajectoire de collision avec le destin.

Oui.

Je n’invite rien de tout ça chez moi, merci.

