Celui qui a imaginé ce gadget promotionnel pour le nouveau film Candyman, qui est arrivé en salles vendredi, mérite une augmentation.

Ce film d’horreur du réalisateur Nia DaCosta est une suite de l’original de 1992 du même nom. Le même qui a terrifié toute une génération de cinéphiles est toujours un peu craintif à l’idée de prononcer ce nom en succession rapide. Et en parlant de ça (la façon dont vous prononcez son nom cinq fois pour l’invoquer), rendez-vous sur IDareYou.CandymanMovie.com. Là, vous pouvez regarder la bande-annonce finale du film, mais il y a un gros problème. Vous devez dire « Candyman » cinq fois dans le microphone de votre ordinateur.

Film Candyman – dans les salles maintenant

Lorsque vous ouvrez ce site Web, assurez-vous que « Dites-le » est en surbrillance et cochez la case qui demande la permission. Après cela, vous devriez voir les mots « Je vous défie de dire Candyman » en lettres inquiétantes au milieu de votre écran. Et un compteur en haut de la page notera combien de fois vous avez dit le mot. Je ne vais pas mentir, cependant. J’ai peut-être sauté un peu. Tu étais prévenu.

Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne le film lui-même, celui-ci a Jordan Peele dans le siège de l’écrivain. Peele est, bien sûr, un créateur d’histoires d’horreur incroyables (Get Out and Us), donc Candyman devrait certainement être sur votre liste. Surtout si vous aimez les films d’horreur. Un genre, soit dit en passant, vers lequel les gens affluent en masse en ce moment, si les graphiques Netflix en sont une indication.

En ce qui concerne ce que vous devez savoir pour le nouveau film, le casting comprend Yahya Abdul-Mateen II et Teyonah Parris (que vous reconnaîtrez respectivement d’Aquaman et de WandaVision). Tony Todd et Vanessa Estelle reprennent leurs personnages du film original.

L’histoire

Dans la suite, un artiste emménage dans un quartier avec sa petite amie qui s’est maintenant embourgeoisé – et que le Candyman a autrefois terrorisé. Le couple apprend l’histoire effrayante et meurtrière de la région. Et ils sont plongés plus profondément dans l’horrible mythologie du Candyman.

Le film a d’emblée impressionné les critiques et le public. Il a un score de 86% de critiques chez Rotten Tomatoes, basé sur 185 avis. Ainsi qu’un score d’audience tout aussi impressionnant de 79%, sur plus de 100 notes vérifiées. “DaCosta utilise un travail de caméra précis et des plans de miroir intelligents et subtils pour suggérer ce que la version de 1992 fait de l’atmosphère”, écrit un critique de New Republic. “Qu’il est séduisant mais dangereux de nommer le pire des traumatismes de quelqu’un n’importe où, mais surtout à proximité d’un miroir.”

Candyman, d’Universal Pictures, dure 1 heure et 31 minutes. Découvrez ci-dessous quelques réactions au film récemment sorti sur les réseaux sociaux, d’utilisateurs qui l’ont déjà visionné :

