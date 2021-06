Dites “cheese! Cette offre Galaxy A71 Prime Day vous offre quatre caméras pour moins de 400 $

La plupart des meilleurs téléphones Android de Samsung sont en vente pour Prime Day, mais le Galaxy A71 5G est de loin le téléphone Samsung le plus abordable de tous. En tant que solide téléphone de milieu de gamme, le Samsung Galaxy A71 5G intègre le même processeur que le Google Pixel 5 à 700 $, avec une connectivité 5G et quatre caméras à l’arrière. Cela en fait l’une des meilleures offres de smartphones Prime Day que vous trouverez, et un moyen de bien traiter votre portefeuille tout en obtenant quelque chose de génial.

Si vous avez déjà entendu des avis mitigés sur le Galaxy A71, il y a une bonne raison à cela. La variante internationale du téléphone, alimentée par le processeur Exynos de Samsung, n’est tout simplement pas géniale. Ce modèle basé aux États-Unis arbore le Qualcomm Snapdragon 765G – un processeur nettement meilleur selon toutes les métriques – et garantit que le téléphone ne sera pas du tout lent. En plus de cela, la dernière mise à jour de Samsung pour le téléphone a ajouté de nouvelles fonctionnalités et des performances améliorées.

Dans le passé, seuls les téléphones Samsung les plus chers recevaient des mises à jour substantielles. De nos jours, même les téléphones de milieu de gamme comme le Galaxy A71 5G bénéficient des dernières mises à jour logicielles qui révisent les fonctionnalités importantes, actualisent l’interface utilisateur et améliorent même les performances. Pour couronner le tout, la promesse de Samsung de fournir des mises à jour à plus de téléphones pendant plus longtemps signifie que vous n’aurez pas à vous soucier d’être bloqué sur une ancienne version de logiciel obsolète simplement parce que vous ne vouliez pas dépenser 1 000 $ pour un nouveau téléphone.

Bien que son écran massif de 6,7 pouces ne présente pas les taux de rafraîchissement élevés et ultra-lisses de certains des téléphones Samsung les plus chers, il s’agit toujours d’un excellent panneau AMOLED qui offre des niveaux de noir profonds, des couleurs vives et aucun cadre en vue. Cette batterie de 4 500 mAh durera probablement plus d’une journée pour de nombreuses personnes, mais si vous êtes un utilisateur expérimenté, la charge de 25 W la rechargera en un rien de temps.

Alors que le dos est en plastique, son coin supérieur gauche est rempli d’un éventail d’appareils photo – sans le médiocre appareil photo macro – qui vous feront oublier que vous avez payé moins de 400 $ pour ce téléphone. Dans l’ensemble, l’expérience logicielle est identique à celle que vous obtiendrez sur un Galaxy S21. La différence ici réside dans la photographie de nuit, où le Pixel 4a règne toujours en maître lorsqu’il s’agit de milieu de gamme avec un mode de faible luminosité de qualité. Pourtant, si les photos de nuit ne font pas partie de votre programmation régulière, le Galaxy A71 est une valeur difficile à battre.

