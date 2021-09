“Dites-le fort – je suis noir et je suis fier”: James Brown en dit long

En 1968, James Brown n’était pas seulement une mégastar vocale et un innovateur musical, mais un commentateur social qui avait l’oreille d’une génération. Dans l’atmosphère politiquement chargée de l’époque, le Parrain de l’âme touchait maintenant un public que peu de politiciens pouvaient égaler, avec une crédibilité et une intégrité nées de ses propres luttes pour briser les barrières interraciales.

Le 7 septembre, son message musical le plus audacieux à ce jour, “Say It Loud – I’m Black and I’m Proud (Part 1)” est devenu la nouvelle entrée la plus élevée du palmarès pop, le Billboard Hot 100, commençant aussi haut que No. 60. C’était la preuve qu’il atteignait un public de toutes les croyances et de toutes les couleurs, et le message s’est répandu comme une traînée de poudre : une semaine plus tard, le single de King Records était au n°39, et cinq semaines plus tard, il culminait au n°10.

Retrouver sa voix

Dans l’enquête R&B, le single est devenu un véritable hymne, passant six semaines au n ° 1, son septième record pour atteindre ce sommet. Après une douzaine d’années passées sous le nom de James Brown and the Famous Flames, “Say It Loud” a également été le premier single à être crédité juste en son nom. Il avait vraiment trouvé sa voix.

C’est le magazine Billboard lui-même qui avait décrit Brown comme un “crédit à sa race, sa profession et son pays” après son rôle vital plus tôt cette année-là en tant que voix de la raison dans la poudrière de colère et de violence qui a suivi l’assassinat du Dr. . Martin Luther King.

Il y avait ces militants noirs qui n’appréciaient pas l’intégration de Brown dans le courant dominant américain. Deux mois avant l’enregistrement de « Say It Loud », il a joué pour des soldats américains au Vietnam. Mais les opposants étaient plus nombreux que ceux pour qui la chanson est devenue l’hymne officieux du Black Power.

La chanson mettait en vedette le nouvel innovateur du trombone de JB, Fred Wesley, qui est devenu un ingrédient important dans son son de pointe. Le saxman Maceo Parker était également de service, tout comme le ténor St. Clair Pinckney et d’autres habitués tels que le batteur Clyde Stubblefield et le chef d’orchestre Alfred « Pee Wee » Ellis.

Innovation dans la chambre

Brown a toujours réalisé une ambiance live et spontanée sur ses enregistrements, mais “Say It Loud” était un chef-d’œuvre d’innovation dans la pièce, avec le parrain et son groupe face à face afin que les musiciens puissent répondre à ses indices. L’ingrédient supplémentaire était un chœur d’environ 30 enfants des quartiers pauvres de Los Angeles dans les chœurs d’appel et de réponse.

Le manager de longue date de Brown, Charles Bobbitt, s’est rappelé lors de ses funérailles : « J’ai pris un vieux bus scolaire et nous avons fait le tour de Watts et avons eu 30 enfants, les avons amenés au studio, enregistré« Say It Loud »… Je leur ai donné 10 $ [each] et un album de James Brown. C’est ainsi qu’a été jouée la chanson que vous aimez si bien.

