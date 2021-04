Dites-moi où le vaccin est piqué et je vous dirai combien il fera mal

01/04/2021 à 19:20 CEST

Il y a déjà 7 571 439 doses de vaccins contre le COVID-19 administrées et 2 604 209 personnes qui ont déjà reçu le calendrier complet. Ce sont les données mises à jour de la campagne de vaccination contre le coronavirus.

Vaccins qui, selon les données du 3e rapport de pharmacovigilance sur les vaccins COVID-19 du Agence espagnole des médicamentsIl ne produit que des effets secondaires légers, tels que fièvre, maux de tête et courbatures, en plus de la douleur dans la zone de ponction.

Et c’est précisément sur ce point que le Conseil général des soins infirmiers vous voulez influencer toutes les doses qui doivent encore être administrées.

Car, selon les infirmières, bien localiser le site d’injection est essentiel pour éviter l’apparition de blessures ou d’effets indésirables pouvant aller au-delà d’une simple douleur locale temporaire.

Comme l’explique Guadalupe Fontán, infirmière à l’Institut de recherche du Conseil général des soins infirmiers, «le processus de vaccination est effectué par les infirmières de manière très agile».

Pour cette raison, il insiste sur l’importance de ces professionnels et non des autres qui réalisent la vaccination et c’est que, dans ce processus, «il y a de nombreuses étapes à suivre scrupuleusement».

De plus, prévient José Antonio Forcada, président de l’Association nationale des soins infirmiers et des vaccins ANENVAC, « une technique ou une application incorrecte dans des sites anatomiques inappropriés peut entraîner des blessures ou des effets indésirables plus graves que d’habitude. »

Car selon cet expert, « ce n’est pas seulement l’acte de piquer, l’acte de vaccination comprend toute une série d’étapes pour garantir les objectifs d’une vaccination, obtenir l’immunité, éviter les effets indésirables et offrir la plus haute qualité d’intervention ».

Graphique réalisé par l’Association nationale des soins infirmiers et des vaccins

Le sweet spot

Chaque médicament injectable est administré différemment selon les spécifications du laboratoire. Il existe plusieurs types d’aiguilles disponibles pour cela.

De plus, ce n’est pas la même chose de vacciner un bébé, qu’un adulte ou une personne âgée. Et qui sait le mieux comment administrer les vaccins, ce sont les professionnels en soins infirmiers.

Comme l’explique José Antonio Forcada, président d’ANENVAC, «les vaccins doivent être administrés à l’endroit anatomique où une plus grande immunogénicité et moins de réactogénicité sont obtenues. De plus, il doit s’agir d’une zone où le risque de produire tout type de blessure est minime.

Ainsi, quand on parle d’adultes, le meilleur endroit pour administrer des injections intramusculaires, comme des vaccins, est au milieu du muscle deltoïde, celui de l’épaule.

Le deltoïde est un gros muscle grâce auquel nous pouvons déplacer le bras dans différentes directions.

L’application des vaccins Covid-19 dans ce domaine réduit «le risque de blessure à tout nerf ou vaisseau et permet d’obtenir une très bonne immunogénicité avec une faible réactogénicité», explique Forcada.

Effets indésirables après injection

Il est courant que, aussi bien après le vaccin contre le coronavirus, que contre d’autres comme la grippe, l’hépatite, une gêne survienne dans la zone qui s’atténue au bout de quelques jours, cependant, il est également possible, bien qu’exceptionnellement, que des blessures surviennent avec jours ou un glandes enflées de l’aisselle.

Pour cette raison, Guadalupe Fontán souligne qu ‘«il est très important que la population soit informée qu’il existe un inconfort local qui survient assez fréquemment après l’injection». Cela disparaît généralement après quelques jours et nous ne devons pas nous en inquiéter.

Par ailleurs, ajoute Fontán, « les fiches techniques décrivent d’autres types de réactions post-vaccinales dans lesquelles il faut être très attentif car il peut y avoir une inflammation ou une adénopathie axillaire et des douleurs qui durent des semaines et limitent même la mobilité. »

Dans ces cas, vous devez toujours consulter le professionnel pour l’évaluer, mais restez toujours calme.

Quant à savoir si ces effets indésirables liés à l’injection diffèrent entre certains vaccins et d’autres, Forcada précise, «ils sont similaires entre les trois vaccins actuellement disponibles».

Lorsque vous avez commencé à vous faire vacciner avec AstraZeneca Certaines nouvelles ont été publiées sur les arrêts maladie chez les enseignants en raison des effets secondaires bénins (fièvre et malaise) du vaccin.

Malgré cela, le Conseil des soins infirmiers souligne que «les vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna) produisent une fréquence et une intensité plus élevées des effets indésirables dans les secondes doses, tandis que, dans le vaccin contre l’adénovirus (AstraZeneca), l’intensité et la fréquence sont plus faibles dans le deuxième dose ».

Bien qu’ils reconnaissent également les différences réaction au vaccin selon le profil du patient, les jeunes sont ceux qui en souffrent le plus fréquemment et le plus intensément.