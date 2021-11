La Cour suprême a déclaré qu’elle n’entendrait le plaidoyer de l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, demandant une protection contre l’arrestation seulement après avoir su où il se trouve.

La Cour suprême a demandé jeudi où se trouvait l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, en fuite et a déclaré qu’elle n’entendrait son plaidoyer demandant une protection contre l’arrestation qu’après avoir su où il se trouve. Demandant à l’avocat de Singh de révéler son emplacement, le tribunal supérieur a mis l’affaire à l’audience le 22 novembre.

« Dans quelle partie du monde se trouve le pétitionnaire ? Êtes-vous dans ce pays ou à l’extérieur? Je veux d’abord savoir où vous êtes », a demandé le juge SK Kaul.

Un banc dirigé par le juge SK Kaul s’est opposé au fait que son plaidoyer en faveur d’une protection a été déposé par procuration.

« Vous recherchez des ordonnances de protection ; personne ne sait où vous êtes. Supposons que vous êtes assis à l’étranger et que vous exercez un recours juridique par procuration, alors que se passe-t-il. Si tel est le cas, vous viendrez en Inde si le tribunal statue en votre faveur, nous ne savons pas ce que vous avez en tête. Aucune protection, aucune audition tant que nous ne saurons pas où vous êtes », a déclaré la magistrature comprenant également le juge MM Sundresh.

Mercredi, un tribunal d’instance de Bombay a déclaré Singh «délinquant déclaré» dans une affaire d’extorsion enregistrée contre lui et d’autres policiers de la ville.

Singh s’était rendu à son bureau pour la dernière fois en mai de cette année, après quoi il était parti en congé. La police de l’État avait déclaré à la Haute Cour de Bombay le mois dernier qu’on ne savait pas où il se trouvait.

