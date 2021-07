Dites que ce n’est pas le cas ! Pourquoi notre Nicolas Cage en tant que Joe Exotic Dreams est en train d’être anéanti

in

Même si nous ne verrons pas Nicolas Cage comme Joe Exotic sur Amazon, le Tiger King tient toujours bon sur Peacock. Oui, à partir de maintenant, l’émission télévisée Joe Exotic de Peacock continue d’avancer, même avec un récent changement de casting. Le casting déjà impressionnant indique que cette série ne va nulle part, et elle suivra la querelle de longue date de Joe Exotic et Carole Baskin après que Baskin découvre l’arnaque d’Exotic avec les grands félins. Joe Mitchell et Kate McKinnon devraient jouer dans la nouvelle série Peacock, qui n’a pas encore de date de première officielle.