Les assistants vocaux sont devenus une partie importante de la vie de nombreuses personnes, vous permettant d’obtenir rapidement des réponses aux requêtes, vous donnant un contrôle transparent sur vos appareils domestiques intelligents, et plus encore.

Ces assistants ont également leur propre personnalité, ce qui contribue à rendre les interactions plus naturelles. Cela nous a amenés à nous demander si des lecteurs disent « s’il vous plaît » et « merci » à leurs assistants. Faites-le nous savoir en répondant à notre sondage ci-dessous.

Google et Amazon ont encouragé ce comportement il y a quelques années avec respectivement les fonctionnalités Pretty Please et Magic Word. Cela a été conçu pour enseigner les bonnes manières aux enfants en leur faisant dire « s’il vous plaît » et « merci » à l’assistant. Certains d’entre vous peuvent également se sentir un peu bizarres de faire une demande ou d’émettre un ordre sans se soucier de leurs manières.

Pourtant, ces assistants virtuels ne sont pas des personnes, donc ce n’est pas comme s’ils se sentiraient offensés si vous ne leur dites pas s’il vous plaît ou ne les remerciez pas. Néanmoins, vous pouvez commenter ci-dessous si vous avez plus d’informations sur ce sondage.