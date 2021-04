Divergent 4 se produira-t-il un jour? Le producteur de la série a des pensées brusques

Je ne. Je ne. Je veux dire, je suppose que c’est possible. Mais si vous me demandez si je pense que ça va arriver, je ne le fais pas. Et c’est dommage, d’une certaine manière, car il y avait trois livres, et ça aurait dû être trois (films). Lionsgate distribue des Voyagers et j’aime les gens de Lionsgate. … Mais à l’époque, en fait, je pense que je leur ai dit: «Il ne devrait y en avoir que trois». Vous savez, ils avaient divisé Harry Potter et Twilight, The Hunger Games. Ils l’ont tous divisé en deux pour la fin. Cela n’avait pas besoin de l’être, et cela n’aurait pas dû l’être. Et je ne pense pas au troisième, sur lequel je pense que je suis un producteur exécutif, mais je n’y étais pas vraiment impliqué, ça ne s’est tout simplement pas bien passé, puis ça s’est retrouvé avec une partie.