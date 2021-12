Divers Artists Management signe un accord à découvrir et à commercialiser des artistes italiens

Venise, Italie. Crédit photo : canmandawe

La maison de disques et société de distribution basée à Milan Artist First a officiellement signé « un nouvel accord de grande envergure » avec Various Artists Management (VAM) basé à Londres et LA.

Artist First, 12 ans, et Various Artists Management, 13 ans, ont récemment dévoilé leur pacte, qui verra les sociétés se coordonner « pour découvrir et développer des artistes italiens pour le marché mondial ».

VAM compte parmi ses clients The Libertines, Sad Night Dynamite et Supergrass, pour n’en nommer que quelques-uns, tandis qu’Artist First « travaille avec de nombreux artistes italiens à succès aux côtés d’un certain nombre d’actes internationaux de premier plan », selon le message d’annonce officiel des entités.

En ce qui concerne la liste, Artist First a conclu des accords avec Gazzelle, Fulminacci et Zero Assoluto, entre autres, et la société « distribue également une large gamme de labels », selon le texte. Enfin, concernant les spécificités opérationnelles du label-distributeur et de son équipe milanaise de 50 personnes, Artist First possède « une participation significative dans 432 Srl », qui gère « les artistes italiens Le Vibrazioni, Francesco Gabbani Mace, Dolcenera et Ana Mena ».

Dans une déclaration, Claudio Ferrante, fondateur et PDG d’Artist First, a clairement exprimé sa vision ambitieuse de l’attrait mondial des artistes italiens dans les mois et les années à venir.

« L’Italie connaît actuellement une renaissance musicale grâce à [sic] en grande partie au succès de Maneskin au Concours Eurovision de la chanson de cette année », a déclaré Ferrante. « Nous avons déjà une excellente relation avec David Bianchi et l’équipe de Various Artists Management, et nous sommes impatients de combiner les forces de nos deux sociétés pour aider à créer plus d’opportunités pour les artistes italiens d’atteindre un public mondial. »

Et dans ses propres remarques, le fondateur et PDG de Various Artists Management, David Bianchi, a souligné qu’il avait l’intention d’aider les artistes d’Artist First à atteindre les fans internationaux.

« Artist First est une formidable réussite en Italie et est à la pointe de l’innovation dans l’industrie de la musique depuis de nombreuses années », a déclaré Bianchi, directeur de longue date de VAM. « Ils sont incroyablement ambitieux et désireux de construire une présence sur le marché international, c’est donc un privilège absolu d’avoir formé cette alliance avec eux et de faire partie de ce nouveau chapitre passionnant de leur histoire.

« Il y a des prises italiennes incroyables, [sic] qui mérite un public plus large et nous unissons nos forces pour y parvenir », a-t-il conclu.

À l’avenir, il sera intéressant de voir si l’accord Artist First-Various Artists Management aide les créateurs italiens à réussir sur la scène mondiale. Le lauréat de l’Eurovision susmentionné Maneskin (qui sort des morceaux en anglais et en italien) a discrètement rassemblé près de 30 millions d’auditeurs mensuels de Spotify, avec 800 millions de streams pour « Beggin ».

Il convient de noter en conclusion qu’au cours de l’été, l’IFPI a entamé une action en justice contre Vimeo en Italie, visant le prétendu « échec du service de partage de vidéos à empêcher la musique sans licence d’apparaître sur sa plate-forme ».