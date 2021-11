Divers projets inaugurés au Haldia Dock Complex ! La voie navigable indienne s’étend à un rythme inégalé : ministre de l’Union

Le ministre était accompagné du député Dibyendu Adhikari, du député provincial Tapashi Mandal et du président de Port Vinit Kumar.

Coup de pouce aux voies navigables indiennes ! Un certain nombre de projets ont été inaugurés et lancés par le ministre d’État de l’Union chargé des ports, de la navigation et des voies navigables, Shantanu Thakur, au complexe Haldia Dock du port de Syama Prasad Mookerjee, à Kolkata. Selon une déclaration publiée par le ministère des ports, de la navigation et des voies navigables, ces projets comprennent l’amélioration de l’évacuation des eaux pluviales et l’élargissement des routes, l’inclusion de 41000 mètres carrés de zone de manutention des marchandises, la modernisation et l’aménagement paysager de la maison d’hôtes du port, ainsi que la nouvelle unité de soins intensifs. et le service des urgences de l’hôpital de Port. Le ministre était accompagné du député Dibyendu Adhikari, du député provincial Tapashi Mandal et du président de Port Vinit Kumar.

S’exprimant lors de l’événement, le ministre d’État de l’Union chargé des ports, de la navigation et des voies navigables a déclaré que les systèmes de voies navigables en Inde se développent à un rythme si rapide qu’aucun autre pays ne peut égaler la vitesse du pays. Le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables s’est engagé à mettre en œuvre la vision de développement du Premier ministre Narendra Modi, et que cette visite du quai Haldia est un pas vers la direction de la vision du Premier ministre du développement pour tous, a ajouté le ministre de l’Union. .

Il y a quelques jours, le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables, Sarbananda Sonowal, a annoncé la version révisée de l’accord de concession (MCA) – 2021 pour les projets de partenariat public-privé (PPP) dans les grands ports. Dans un communiqué, Sonowal a déclaré que le nouvel accord sera applicable à tous les futurs projets basés sur un modèle de PPP dans les principaux ports, ainsi qu’aux projets déjà approuvés par le gouvernement mais encore au stade de l’appel d’offres. À l’heure actuelle, il existe plus de 80 projets PPP/propriétaires dans le secteur avec un investissement de plus de Rs 56 000 crore à différentes étapes, a-t-il informé. Parmi ceux-ci, 53 projets d’une valeur de Rs 40 000 crore sont en cours d’exécution, tandis que jusqu’à 27 projets d’une valeur de plus de Rs 16 000 crore sont au stade de la mise en œuvre.

