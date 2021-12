Divers travaux d’amélioration de la route nationale sanctionnés dans l’Uttar Pradesh ; détails ici

Des projets d’une longueur de 19 265 kilomètres ont été attribués à un coût de 5 60 216 crores de Rs, dans le cadre de la phase I de Bharatmala Pariyojana.

Amélioration des autoroutes dans l’Uttar Pradesh : le gouvernement Modi a sanctionné divers projets d’amélioration des autoroutes d’une valeur de plus de 1600 crores de roupies. Selon le ministre des Transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari, le gouvernement, sur le mode Ingénierie, approvisionnement et construction (EPC), a sanctionné l’amélioration et la modernisation de la route existante à quatre voies avec accotement pavé de la NH-731 de la fin de la district Hardoi à Lucknow (Package IV) en UP avec un budget de Rs 540,97 crore. En outre, le gouvernement, sur le modèle de rente hybride (HAM), a sanctionné les travaux d’amélioration et de modernisation de la route existante à quatre voies avec accotement pavé de la fin de la rocade Hardoi à la fin du district Hardoi District de NH-731 (Package III ) en UP avec un budget de Rs 1138,81 crore.

Gadkari, dans une récente réponse écrite au parlement, avait déclaré que des projets comprenant 19 265 kilomètres de longueur avaient été attribués à un coût de 5 60 216 crores de roupies, dans le cadre de la phase I de Bharatmala Pariyojana. Une longueur d’environ 6 750 kilomètres a été achevée jusqu’à présent. Des projets d’infrastructure comprenant une longueur de 612 kilomètres avec un coût de Rs 13 720 crore ont été attribués dans l’État du Bihar, dans le cadre de la phase I de Bharatmala Pariyojana. Selon le ministre de l’Union, pour la construction, le gouvernement a fixé un objectif de 12 000 kilomètres de route nationale au cours l’exercice 2021-22 en cours sur lequel 5.118 Kilomètres ont été développés au 30 novembre 2021.

Dans le but d’atteindre l’objectif pour l’exercice actuel 2021-2022, le gouvernement surveille divers problèmes affectant l’achèvement des projets de route nationale tels que l’acquisition de terrains, le déplacement des services publics, les problèmes d’ordre public, l’élimination des empiètements, la non-disponibilité de sol/ agrégats, problèmes ROB et RUB, autorisations environnementales/forêts/faune, problèmes contractuels, etc. avec toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements des États ainsi que d’autres ministères ou départements centraux. En outre, conformément aux exigences basées sur la criticité des problèmes, des réunions régulières sont organisées avec les représentants de l’État concernés au niveau local, du district ou de l’État sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle, a déclaré Gadkari.

