Diversification du portefeuille : Options d’investissement indirect dans l’immobilier

Real Estate Investment Trust et Fractional Real Estate vous permettent de gagner de l’argent sur le rendement locatif en dehors de l’appréciation du capital



Par Joydeep Sen

Pour prendre une exposition à n’importe quelle classe d’actifs, vous pouvez investir directement dans cet actif ou passer par un véhicule d’investissement. De nos jours, parallèlement à la croissance des services financiers, il existe de multiples véhicules d’investissement gérés par des professionnels. Ces véhicules vous offrent une installation ou un service, moyennant des frais, car les services professionnels ne sont pas gratuits. Pour prendre une exposition à l’immobilier en tant qu’investissement, vous pouvez acheter un bien immobilier en tant que tel, mais il y a un problème de liquidité.

Aujourd’hui, nous allons discuter des véhicules qui vous donnent une exposition à l’immobilier en tant qu’investissement. Ces véhicules investissent dans un mélange de propriétés résidentielles et commerciales, conformément au mandat du fonds et aux opportunités du marché.

Fonds de placement immobilier (FPI)

Une FPI est une mise en commun d’argent des porteurs de parts pour l’investissement dans l’immobilier. Les parts du FPI sont cotées en bourse et sont négociées comme des actions. En ce sens, les FPI sont comme des fonds négociés en bourse (FNB) pour investir dans l’immobilier, car ils sont conceptuellement similaires aux fonds communs de placement pour investir dans la classe d’actifs sous-jacente. La structure typique d’une FPI est que l’entité détentrice se divise en plusieurs entités ad hoc (SPV) où chaque SPV possède une propriété.

La raison d’avoir plusieurs SPV est qu’il y a une identification et une séparation appropriées de ce qui se passe dans chaque propriété où le FPI a investi. Le FPI en tant que tel est généralement structuré comme une fiducie, ou peut également être comme une société.

Conformément à la réglementation, 90 % du revenu imposable d’une FPI doit être distribué aux porteurs de parts sous forme de dividende. Les revenus des REIT proviennent principalement des loyers des propriétés qu’elles possèdent et, dans une mesure limitée, de l’appréciation des prix des propriétés. Le gestionnaire de fonds recherche des propriétés pour optimiser le rendement locatif. L’avantage de la FPI est que vous pouvez acheter aussi peu qu’une unité (l’équivalent d’une action) ou selon la taille de votre investissement, et prendre une exposition dans des propriétés chères que vous ne pourriez autrement pas vous permettre. Cependant, pour vous en tant qu’investisseur, de l’achat à la vente, les rendements sont fonction des dividendes reçus ainsi que du prix d’achat et du prix de vente sur le marché secondaire.

L’immobilier fractionné

Alors que REIT est une structure réglementée par SEBI, Fractional Real Estate (FRE) est une structure informelle dans laquelle une entité impliquée dans des activités immobilières ou des services immobiliers rassemble un ensemble d’investisseurs, met en commun l’argent au moyen de documents juridiques et investit dans une propriété qui autrement aurait été inabordable pour un seul investisseur. Conceptuellement, il est similaire aux REIT en ce sens qu’il s’agit d’un pool d’investissement dans l’immobilier, avec un œil sur les revenus locatifs. Les différences sont qu’en FRE, la liquidité est difficile car elle n’est pas cotée en bourse ; vous ne pouvez sortir que si un autre investisseur est prêt à racheter votre composante. Vous obtenez une exposition à un bien immobilier grâce à cet arrangement et apprenez à connaître la propriété plus en détail que dans une FPI.

Fonds commun de placement : Fonds de fonds

Il existe un fonds de fonds MF qui investit dans des REIT dans la région Asie-Pacifique, principalement à Singapour et en Australie. Cela vous donnerait une exposition aux marchés des FPI au-delà de l’Inde, qui sont plus développés. Ce fonds étant domicilié en Inde, vos investissements se feront dans le cours normal, comme tout autre investissement MF.

Conclusion

Les possibilités d’appréciation du capital dans les investissements immobiliers ne semblent pas brillantes actuellement, compte tenu des réformes structurelles telles que la RERA, la démonétisation, la TPS, etc., et enfin le ralentissement induit par la pandémie. Les prêts sont disponibles à des taux attractifs, mais il existe également des stocks d’invendus. Cela dit, la justification d’un investissement dans une classe d’actifs est d’avoir un portefeuille diversifié. Les REIT et les FRE jouent davantage sur le rendement locatif que sur l’appréciation du capital. Actuellement, bien que les propriétés résidentielles aient un rendement locatif réduit, les propriétés commerciales offrent des rendements décents, dont vous pouvez profiter grâce à celles-ci.

L’auteur est formateur en entreprise et auteur

