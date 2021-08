Diversité, égalité et inclusion (DEI) dans les entreprises, avant et après la pandémie

En matière de diversité, d’égalité et d’inclusion (DEI), où en est votre organisation ? Avez-vous mis en place de manière adéquate des mesures qui tiennent compte des différents contextes, perspectives et besoins ? Si vous êtes comme la plupart des organisations, ces problèmes étaient probablement sur votre radar avant la pandémie mondiale de l’année dernière, mais ils n’ont peut-être pas reçu toute l’attention qu’ils méritent. Cependant, COVID-19 a redonné une partie des projecteurs aux initiatives DEI, et les chefs d’entreprise avisés en prennent note. Voici un aperçu de la façon dont la pandémie a stimulé cette conversation et de ce que vous pouvez faire pour saisir l’occasion.

DEI – Avant COVID-19

Avant la pandémie, l’un des défis les plus importants et les plus urgents pour les entreprises était de comprendre les besoins et la situation des employés divers. Alors que de plus en plus de défenseurs vocaux ont mis en lumière ce problème à plusieurs reprises, de plus en plus d’entreprises ont commencé à renforcer leurs considérations pour les employés. Mais même si la conversation nationale s’est déplacée pour se concentrer davantage sur la diversité et l’inclusion, les statistiques continuent de montrer une capacité tardive à mettre ces idéaux en action.

En fait, une étude a révélé que « de nombreux employés indiquent toujours qu’ils ne croient pas que quelqu’un les soutienne lorsque les temps deviennent difficiles ». De tels sentiments peuvent s’envenimer et conduire à de « mauvais résultats » pour les employés et les employeurs, avec jusqu’à 50 % des employés quittant leur emploi en raison de lacunes en matière de diversité et d’inclusion.

Au plus fort de la pandémie, les employeurs ont naturellement dû déplacer l’essentiel de leur attention vers la priorité à la santé et à la sécurité des employés. Mais alors que le pire de COVID-19 commençait à reculer, ils se sont à nouveau rappelé cet important objectif, en particulier après que des recherches ont montré que les minorités et les personnes des groupes socio-économiques inférieurs ont été les plus durement touchées pendant la pandémie. Aujourd’hui, il est impératif qu’un employeur soit l’allié et le plaidoyer des membres de son équipe lorsqu’ils sont confrontés à des circonstances de vie inhabituelles comme une maladie chronique, des handicaps ou des services de garde limités, ou face à des injustices sociétales dues à la race, la religion, le sexe ou l’orientation sexuelle.

DEI – Après COVID-19

Il n’est donc pas surprenant que les meilleurs leaders d’aujourd’hui accordent plus que jamais la priorité à l’inclusion de la main-d’œuvre. Pour être innovantes dans leur approche de la gestion de l’impact de COVID-19 sur les entreprises, les organisations recherchent les commentaires d’un groupe diversifié d’employés qui abordent les problèmes sous divers angles. Ils nomment également des postes de direction, tels que chef de la diversité, pour diriger les efforts de diversification proactive des effectifs.

« Les leaders de la diversité devront être impliqués dans la conception des rôles et la création de systèmes de travail flexibles pour s’assurer que les employés de tous les horizons et besoins sont pris en compte lorsque l’organisation conçoit de nouveaux flux de travail », a déclaré Ingrid Laman, vice-présidente, Conseil, Gartner.

Les organisations se tournent également de plus en plus vers les groupes de ressources d’employés (ERG) et les groupes de ressources d’entreprise (BRG) pour jouer un rôle important dans le renforcement des communications et des connexions entre les groupes dispersés. Les GRE ont l’intention de rassembler divers groupes pour trouver des intérêts communs. Une enquête menée auprès des dirigeants de la diversité et de l’inclusion par l’Institute for Corporate Productivity (i4cp) a révélé trois fonctions essentielles que les GRE assument :

Dans 37 % des organisations, les dirigeants d’ERG/BRG aident à surveiller le bien-être émotionnel des membres du groupe. Dans 37 % des entreprises, les dirigeants font ressortir les besoins et les préoccupations des membres du groupe, qui peuvent représenter des travailleurs âgés, des personnes handicapées ou d’autres employés. populationsDans 34 % des organisations, il est demandé aux dirigeants d’ERG/BRG d’aider à garder les membres de leur communauté d’employés connectés et engagés

DEI – Dans le futur

Non seulement défendre les initiatives DEI est la bonne chose à faire d’un point de vue humain, mais cela profite également aux entreprises de manière tangible. Par exemple, il a été constaté que la diversité cognitive améliore l’innovation au sein de l’équipe jusqu’à 20 % et 67 % des demandeurs d’emploi considèrent la diversité sur le lieu de travail comme un facteur important lors de l’examen des opportunités d’emploi. C’est payant en termes de culture interne, de respect, de gentillesse humaine, d’acquisition et de rétention des talents, d’innovation – et plus encore.

Il ne fait aucun doute que la pandémie a accru l’attention des employeurs sur le soutien à la santé financière, physique et mentale de leurs employés. À son tour, cela met en lumière les différences importantes en dehors du lieu de travail et le besoin de compréhension et d’acceptation à tous les niveaux. Cela devrait se poursuivre et croître en importance et en profondeur dans les années à venir, aussi bien qu’il le devrait.

Auteur : Amit Patel

Suivez @MythosGroupSF

En tant que fondateur et directeur général du groupe Mythos, Amit a dirigé diverses transformations commerciales mondiales pour des sociétés Fortune 100, Fortune 500 et des startups. Il a auparavant occupé des postes de direction chez PWC, Accenture, PeopleSoft et plus encore. … Voir le profil complet >