Diverti si une blague deviendra la principale crypto-monnaie ⋆ Crypto nouveaux médias

Elon Musk a une théorie amusante sur les raisons pour lesquelles Dogecoin (DOGE) pourrait conquérir l’espace crypto. Lors de sa table ronde avec Jack Dorsey et Cathie Wood lors de l’événement en ligne “The B Word”, Elon Musk a exprimé une théorie amusante sur Dogecoin en aparté.

Interrogé sur les perspectives de la pièce de monnaie, le fondateur de Tesla a d’abord expliqué la théorie traditionnelle du rasoir d’Occam : “L’explication la plus simple est l’explication la plus probable.” Il a ensuite exprimé l’une des variantes de cette théorie de son ami : « L’explication la plus ironique est l’explication la plus probable. Enfin, Musk a exprimé sa propre théorie : “L’explication la plus divertissante est l’explication la plus probable.” Selon cette théorie, le PDG de Tesla pourrait voir un avenir où Dogecoin, créé à l’origine comme une blague, pourrait en quelque sorte devenir la principale crypto-monnaie au monde. La pensée a été donnée avec quelques rires de sa part et de celle du modérateur du panel, il est donc difficile de dire s’il s’agit de son opinion réelle. Le reste de la discussion était principalement axé sur Bitcoin, mais a abordé à plusieurs reprises l’espace cryptographique plus large, y compris Doge.

Musk considère la taille de bloc de Doge comme un petit avantage par rapport à Bitcoin en raison de sa capacité à augmenter la vitesse de transaction, mais reconnaît que Bitcoin résout ce problème avec des solutions de deuxième couche et le réseau Lightning. Musk espère qu’une gamme de cryptos pourra continuer à prospérer, y compris Bitcoin et Doge.

“Il semble évident que nous devrions prendre ce genre d’actions qui rendront très probablement l’avenir bon… Il est probablement préférable qu’il y ait un Bitcoin, un Ether et un Dogecoin prospères à l’avenir, ce qui augmentera le pouvoir de l’individu par rapport à le gouvernement.” Selon le fondateur de Tesla.

Elon Musk et Dogecoin ‘Lion King’ Meme Gone Viral. Source : Twitter

