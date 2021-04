Divertir la génération Z pourrait être un problème pour Hollywood ⋆ .

Si vous êtes un parent qui rassemble vos adolescents dans le salon pour regarder «Le faucon et le soldat de l’hiver» sur Disney +, sachez qu’il y a de fortes chances qu’ils préfèrent jouer à «Fortnite».

C’est l’implication d’une nouvelle étude de la société de conseil Deloitte, qui a analysé la fracture générationnelle dans le divertissement à domicile.

L’étude, basée sur une enquête en ligne de février auprès de plus de 2000 consommateurs, a montré que les préférences évoluent rapidement entre la génération Y et la jeune génération en ce qui concerne la façon dont ils veulent passer leur temps libre.

Pour la génération Z, définie comme les personnes nées de 1997 à 2007, la vidéo – qu’il s’agisse de films ou d’émissions de télévision – n’est pas une priorité, selon l’étude.

Vingt-six pour cent des membres de la génération Z participant à l’enquête ont cité les jeux vidéo comme leur activité de divertissement préférée, contre 14% pour écouter de la musique, 12% pour naviguer sur Internet et 11% pour s’engager sur les réseaux sociaux. Seulement 10% ont dit qu’ils préféraient regarder un film ou une émission de télévision à la maison.

Cela se compare aux milléniaux (nés de 1983 à 1996), dont 18% ont choisi de regarder des films et des émissions de télévision comme mode de divertissement préféré. Les jeux vidéo étaient l’option de divertissement de choix pour 16% des milléniaux.

Si ces tendances se maintiennent, cela pourrait signifier que la vidéo deviendra moins importante pour les consommateurs, a déclaré Jana Arbanas, vice-présidente et chef de file des télécommunications, des médias et du divertissement aux États-Unis chez Deloitte. Pour les jeunes consommateurs en particulier, les jeux interactifs en ligne jouent un rôle de plus en plus important dans la façon dont les gens interagissent.

«La génération Z préfère de loin passer du temps à jouer, à écouter de la musique ou les médias sociaux», a-t-elle déclaré. «C’était un contraste vraiment frappant que nous avons constaté par rapport au changement en cours et à l’impact de la génération Z sur ce secteur industriel à plus long terme.»

Cela pourrait être un problème pour Hollywood, qui connaît déjà une forte concurrence de la part des jeux vidéo (y compris le jeu sur mobile et sur console) et des applications de médias sociaux comme TikTok et Snapchat. Les adolescents et les jeunes adultes sont importants pour les studios et les réseaux à regarder, d’autant plus qu’ils transmettent leurs comportements à l’âge adulte.

Si les dirigeants et les producteurs espèrent que les adolescents et les jeunes adultes dépassent ces comportements et ressemblent davantage à leurs parents au fil du temps, les chercheurs de Deloitte ont déclaré que ce n’était pas probable.

«Les milléniaux ont pris les comportements qu’ils ont développés à l’adolescence, et ils les ont amenés au début de la trentaine, donc si la génération Z est quelque chose comme ça, leurs comportements peuvent changer légèrement, mais je ne vois pas de vieillissement comportements », a déclaré Kevin Westcott, leader américain de la technologie, des médias et des télécommunications.

L’enquête de Deloitte a également abordé des problèmes tels que le taux de désabonnement sur le marché croissant des services de streaming. Alors que les streamers tels que Disney +, HBO Max et Netflix se disputent l’attention des téléspectateurs, les entreprises doivent également se battre pour garder les consommateurs qui s’inscrivent.

Avec le lancement de plus de services de streaming et de nombreuses personnes aux prises avec des difficultés financières à cause de la pandémie, les gens abandonnent leurs abonnements il y a bien plus d’un an, selon l’étude Deloitte.

Mais la plupart du temps, les gens n’abandonnent pas complètement les services de streaming; ils les échangent contre d’autres. Vingt-deux pour cent des répondants ont déclaré avoir ajouté des services d’abonnement depuis le début de la pandémie, tandis que 33% ont déclaré qu’ils avaient à la fois ajouté et annulé des abonnements vidéo. Seulement 3% ont déclaré qu’ils n’avaient annulé que des services.

«Les consommateurs s’inscrivent toujours pour des abonnements, et ce que nous voyons, c’est qu’ils changent d’abonnement, ils ne s’annulent pas nécessairement», a déclaré Westcott. «Ils ne passent pas de quatre abonnements à trois, ils en maintiennent quatre, mais ils changent.»

Qu’est-ce qui pousse les consommateurs à abandonner un service de streaming, peut-être pour un autre? Les recherches de Deloitte suggèrent que le coût est le principal facteur.

Près de la moitié (49%) des répondants ont déclaré que la principale raison pour laquelle ils annuleraient un service d’abonnement vidéo serait une augmentation de prix. Cela vient du fait que de nombreux services de streaming de premier plan, y compris Disney + et Netflix, ont adopté de petites augmentations de prix pour améliorer les revenus par utilisateur, un facteur clé pour déterminer le succès d’un streamer.

«Pour la première fois depuis que nous faisons cette recherche, le coût est devenu un très gros moteur», a déclaré Westcott. «Dans le passé, tout était question de contenu original et de l’étendue de la bibliothèque, mais le coût est devenu un facteur très important, et je dirais que la sensibilité aux coûts a été exacerbée par la pandémie.»

Pourtant, le contenu reste un gros problème, 31% d’entre eux affirmant qu’ils seraient plus susceptibles de quitter si les émissions et les films qu’ils aimaient étaient supprimés.

C’est un problème de plus en plus courant, car les studios récupèrent leur programmation auprès des sociétés de streaming rivales pour alimenter leurs opérations internes directement aux consommateurs. Les deux tiers (66%) des consommateurs sont frustrés lorsque le contenu qu’ils souhaitaient regarder n’est plus disponible sur leurs services de vidéo en streaming.

