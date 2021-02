Un gant robotique qui utilise l’IA pour améliorer l’adhérence musculaire pourrait aider des millions de personnes

UNE

Un diplômé en ingénierie espère aider des millions de personnes après avoir aidé à créer un gant robotique qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer l’adhérence musculaire.

Voir les difficultés de sa tante avec les tâches quotidiennes telles que boire de l’eau ou changer de chaîne de télévision après une perte de mouvement causée par la sclérose en plaques a conduit Ross O’Hanlon, 24 ans, à produire l’appareil.

Le gant détecte l’intention du porteur de saisir en utilisant l’électromyographie (EMG) pour mesurer l’activité électrique en réponse à la stimulation d’un nerf du muscle.

Il utilise ensuite un algorithme pour convertir l’intention en vigueur, aidant l’utilisateur à tenir un élément ou à appliquer la pression nécessaire pour terminer une activité.

On s’attend à ce que la technologie facilite une gamme de tâches quotidiennes, notamment l’ouverture des bocaux, la conduite et la préparation du thé.

Le gant est le premier produit de BioLiberty, une start-up écossaise que M. O’Hanlon a cofondée avec trois autres diplômés en ingénierie.

Il s’adresse aux 2,5 millions de personnes au Royaume-Uni souffrant de faiblesse de la main due à des maladies telles que la sclérose en plaques, la maladie des neurones moteurs et le syndrome du canal carpien – ainsi que celles qui ont perdu leur masse musculaire en raison de l’âge.

M. O’Hanlon, de Newry en Irlande du Nord, a déclaré: «En tant qu’ingénieur, j’ai décidé d’utiliser la technologie pour relever ces défis de front dans le but d’aider des gens comme ma tante à conserver leur autonomie.

«Outre les personnes touchées par la maladie, la population continue de vieillir et cela exerce une pression croissante sur les services de soins. Nous voulions soutenir une vie autonome et un vieillissement en bonne santé en permettant aux individus de vivre plus confortablement chez eux plus longtemps.

«Bien qu’il existe de nombreux gadgets sur le marché qui répondent à un défi de préhension spécifique, comme les outils pour aider à ouvrir les bocaux, je voulais une solution globale pour prendre en charge une gamme de tâches quotidiennes.»

L’équipe a créé un prototype fonctionnel et a maintenant obtenu le soutien de l’incubateur de l’Edinburgh Business School, basé à l’Université Heriot-Watt, ce qui, selon M. O’Hanlon, est un «énorme coup de pouce».

En raison de la pandémie, l’équipe travaille de chez elle à Édimbourg, Belfast et Londres, mais prévoit de retourner à la Business School une fois les restrictions relatives aux coronavirus levées.

«Nous sommes convaincus qu’un soutien de ce type aidera à accélérer le passage du gant dans les maisons», a ajouté M. O’Hanlon.

«L’incubateur de l’École de commerce d’Édimbourg propose un programme incroyable pour les entreprises en démarrage comme la nôtre, qui soutient les défis auxquels toutes les nouvelles entreprises sont confrontées, notamment la recherche de financement supplémentaire, le marketing, le réseautage, la mise à l’échelle et l’établissement de collaborations.»

Kallum Russell, directeur de l’incubateur d’entreprises de l’Edinburgh Business School, a déclaré que le programme contribuera à soutenir la croissance en proposant des événements de réseautage, du mentorat, des séminaires virtuels et des opportunités de conférenciers.

Il a déclaré: «Alors que l’impact de la pandémie érode davantage l’économie, l’accès aux services de soutien pour les propriétaires d’entreprise a été restreint.

«En conséquence, les incubateurs comme le nôtre sont encore plus précieux pour soutenir le développement de nouveaux produits et services innovants qui contribueront à stimuler la reprise économique et la croissance.»