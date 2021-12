Dividendes numériques : les champions de BPCL changent avec Project Anubhav

Le géant du marketing pétrolier et gazier PSU établit de nouvelles références en matière d’orientation client en utilisant le cloud et le logiciel en tant que service ; atteint un retour sur investissement de 100 % dans le cadre du projet pilote de marketing numérique avec Oracle Cloud



En termes de transformation numérique, les dernières années ont été dramatiques. Le marché indien offre d’énormes possibilités de développement numérique, et les secteurs public et commercial sont également engagés dans le projet. Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), une entreprise Fortune 500, est l’un de ces participants, avec un solide réseau d’environ 19 000 points de vente au détail à travers l’Inde. BPCL est la deuxième plus grande société indienne de commercialisation de pétrole et l’une des premières sociétés énergétiques intégrées.

« La technologie joue un rôle central dans le parcours de transformation numérique de BPCL. Les technologies en développement de certains des principaux fournisseurs de cloud auront également un impact significatif sur l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière sur le marché indien », a déclaré Rahul Tandon, responsable de la transformation numérique (projet Anubhav), BPCL.

Pour favoriser le changement numérique dans l’ensemble de sa division marketing, BPCL a lancé son projet Anubhav, dans le but de fournir une expérience BPCL unifiée à travers différents points de contact à son énorme clientèle de vente au détail (B2C) et commerciale (B2B). L’initiative renforce les activités de marketing de BPCL et lui donne une perspective unique sur le consommateur, dans le but d’améliorer l’efficacité des processus commerciaux, d’améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement et de recueillir des informations sur le marché. Les principales initiatives lancées dans le cadre du projet sont :

SalesBuddy, une application CRM pour développer et entretenir des relations clients ;

IRIS, le Digital Nerve Centre, améliore la transparence de la chaîne d’approvisionnement et aide à respecter les engagements de la marque BPCL ;

Urja, un chatbot alimenté par l’intelligence artificielle (IA) qui peut communiquer en 13 langues ;

HelloBPCL, un logiciel unifié et intégré qui fournit une vue à fenêtre unique de BPCL. C’est également une solution unique pour les activités de vente et de service de BPCL.

L’orientation client est l’un des principaux axes de l’initiative, et BPCL s’est associée à Oracle pour son projet pilote de programme de marketing numérique afin d’améliorer les interactions avec les clients via les canaux numériques et de vendre du carburant à ses clients GPL.

« Les clients recherchent aujourd’hui des solutions simples à utiliser, intuitives, multicanaux et adaptées en temps réel, et ils privilégient la livraison transparente du travail sur de nombreux canaux. Ces objectifs commerciaux ont été atteints avec succès grâce à notre pilote numérique avec Oracle », a déclaré Tandon. Concernant la réponse sur le marketing numérique à l’aide d’Oracle Marketing Cloud – Responsys, il a ajouté : « Nous avons reçu des commentaires positifs à ce sujet, nous prévoyons donc de développer un lac de données, et sur ce lac de données, quel que soit le centre d’analyse ou d’excellence analytique. exécute, nous construirons des cas d’utilisation multiples que nous pourrons déployer davantage.

BPCL espère avoir une connaissance approfondie des plateformes de marketing numérique et de la manière dont celles-ci peuvent améliorer l’expérience client grâce à des parcours client de marketing numérique de bout en bout dans le cadre de ce projet. L’analyse des données de BPCL est utilisée pour créer des connaissances commerciales pour une prise de décision plus simple. « L’analyse et l’intelligence artificielle jouent également un rôle central dans l’amélioration de la satisfaction des clients. Parallèlement, les solutions cloud compatibles avec le marketing numérique telles qu’Oracle Responsys ont aidé BPCL à renforcer l’engagement des clients grâce à des choix basés sur les données et à améliorer nos sources de revenus », a-t-il ajouté.

« En développant cet avantage distinct pour elle-même et ses parties prenantes, BPCL en récolte les fruits. Un projet de cette ampleur doit mettre l’accent sur la vision pour devenir une entreprise axée sur le numérique. Nous vivons dans un monde numériquement lié et la technologie entraîne des changements dans les modèles commerciaux », a déclaré Rakesh Jaitly, directeur des ventes senior, Oracle Applications.

Tandon de BPCL a ajouté que la société de commercialisation du pétrole du secteur public avait pris une décision stratégique de donner la priorité aux solutions cloud et logicielles en tant que service. Il a créé une solution de ravitaillement innovante, un logiciel basé sur le cloud qui est plus sécurisé, rapide et simple à utiliser. Cela a été très populaire auprès d’un grand nombre de clients utilisant cette solution. Ces technologies en développement changeront la donne pour l’industrie dans un avenir proche.

