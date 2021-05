DiVincenzo sera absent de toutes les « séries éliminatoires » : discret dans les Bucks

Les Chevreuils Ils viennent de subir une grave blessure au moment même où ils commencent à mettre en difficulté le Heat, actuel finaliste de la compétition et rival du premier tour des Playoffs 2021.

La base Donte Di Vincenzo, que Budenholzer a généralement dans l’équipe gros titre, il ne rejouera pas avant la fin de cette saison. Il a souffert une blessure grave à un tendon du pied gauche, selon Shams Charania (.), et les résultats médicaux garantissent que Il est presque impossible de revenir jouer le reste des séries éliminatoires.

Dans les Chevreuils Jrue Holiday prend déjà beaucoup de poids en tant que joueur à deux zones, en attaque et en défense, mais DiVincenzo pourrait être couvert par Bryn Forbes, Jeff Teague et même le nouveau venu Elijah Bryant.

Pour le joueur, américain d’origine italienne et star au niveau universitaire avec Vilanova, c’est un coup terrible maintenant qu’il atteignait un bon niveau. Il a disputé tous les matchs de la phase régulière où il était disponible dans le onze de départ et a atteint des moyennes qui améliorent celles de sa carrière : 10’4 points, 5’8 rebonds et 3’1 passes décisives.